Auteur Salman Rushdie Off Life Support

L’auteur anglo-indien Salman Rushdie n’est plus sous assistance respiratoire et est désormais réactif, selon son agent littéraire Andrew Wylie. L’écrivain a été poignardé sur une scène aux États-Unis la veille.

Photo : REUTERS/Luke MacGregor/photo d’archives

L’auteur des Versets sataniques a été agressé vendredi lors d’une conférence à Chautauqua dans l’Etat de New York. Selon CNN, il a subi trois coups de couteau au cou, quatre coups de couteau à l’abdomen, un à la poitrine, un à l’œil et une coupure à la jambe. Il est probable que Rushdie, 75 ans, perde son œil droit, a rapporté Wylie plus tôt. Les nerfs de son bras ont également été gravement endommagés. Comment Rushdie fait autrement, son agent littéraire n’a pas révélé.

Manifestation à Londres contre Salman Rushdie et Satanic Verses en 1989 (Photo : PA)

Immédiatement après le coup de couteau, un homme de 24 ans a été arrêté. Il est soupçonné d’agression et de tentative d’homicide involontaire. Cela a été rapporté samedi par le ministère de la Justice de Chautauqua. Le suspect prétend être innocent. La police et le procureur enquêtent toujours sur le mobile de l’agresseur. Vraisemblablement, l’attaque a quelque chose à voir avec une fatwa, un conseil d’un juriste islamique.

Cette fatwa a été émise par l’ayatollah Ruhollah Khomeiny à la fin des années 1980. À l’époque, le chef religieux de l’Iran a appelé les musulmans à tuer Rushdie. La raison en était son livre Les versets sataniques. Cela a conduit à de nombreuses menaces de mort contre l’auteur et à diverses tentatives d’assassinat. Le traducteur japonais du livre a même été assassiné.