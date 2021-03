Auteur de Shingeki no Kyojin, Kawakubo Shintaro partage une mise à jour concernant l’attaque sur Titan Chapitre 138

Le manga Attack on Titan est sur le point de se terminer par une piscine de climax. Les fans d’AoT du monde entier ont de nombreuses hypothèses et attentes du manga Shingeki no Kyojin. Mais les derniers chapitres décideront de tout. Le chapitre 138 est l’avant-dernier chapitre du manga. On s’attend donc à ce qu’il nous serve quelques-unes des réponses tant attendues. Parmi eux, tout le monde se demande comment l’histoire se terminera pour Eren. Puisqu’il était l’un des principaux protagonistes.

Attack on Titan 138 VF

Le chapitre a beaucoup d’hypothèses et en raison de Reddit il y a et en dehors des médias sociaux, il y a beaucoup de discussions sur le chapitre à venir. L’attaque de Titan nous a déjà choqués avec beaucoup de morts incertaines auparavant. La destruction et le compromis sont officiellement confirmés, donc tout cela pourrait nous frapper au dernier chapitre ou au chapitre 138.

Shingeki no Kyojin Chapitre 138 Date de sortie – Quand sera-t-il diffusé?

The Attack on Titan est très ponctuel avec sa date de sortie. Sauf s’ils ont déjà annoncé un retard. Par conséquent, selon le calendrier, le AOT chapitre 138 sortira le 9 mars 2021 au Japon.

Où lire le chapitre 138 de SNK?

Tous les chapitres du manga Shingeki no Kyojin sont disponibles à la lecture sur Kodansha. Vous pouvez également lire le 138e chapitre du manga Attack on Titan officiellement sur Kodansha Comics.

Nous condamnons vivement le piratage à lire le manga.

