Autel de 1800 ans du dieu païen Pan caché dans une église byzantine

Les archéologues en Israël ont découvert un ancien autel honorant le dieu grec Pan, la divinité des troupeaux et des bergers, mais celui qui l’a inscrit a bâclé le travail.

L’inscripteur a essentiellement manqué de place – graver des lettres à l’extérieur du cadre rectangulaire de l’autel et rétrécir les lettres vers la fin, pour les faire tenir.

« L’inscripteur n’était pas un pro », Avner Ecker, co-directeur du projet et archéologue à l’Université Bar-Ilan à Ramat Gan, Israël, a dit à Haaretz , un journal israélien.

En relation: En photos: la tombe des Maccabées peut-être retrouvée

Les archéologues ont trouvé l’autel couché sur le côté sur le sol lors de l’excavation d’un byzantin église. L’autel en basalte volcanique date du deuxième ou troisième siècle, mais il a été réutilisé comme brique de soutien dans l’église du cinquième siècle, en grande partie construite en calcaire et située dans ce qui est maintenant la réserve naturelle de Banias dans le nord d’Israël. Celui qui a construit l’église ne voulait apparemment pas que les fidèles voient une dédicace au dieu Pan, alors l’autel a été retourné, peut-être pour avilir et humilier les païens qui pratiquaient encore de «vieilles» croyances polythéistes, Adi Erlich, co-directeur du projet et archéologue à l’Institut Zinman d’archéologie de l’Université de Haïfa, a déclaré dans un communiqué.

« Le mur est fait de petites pierres simples et il y a cette grande et grande pierre », a déclaré Erlich à Haaretz.

La dédicace, écrite en grec, probablement composée par un pèlerin, dit: « Atheneon, fils de Sosipatros d’Antioche, dédie l’autel au dieu Pan Heliopolitanus. Il a construit l’autel en utilisant son propre argent pour accomplir un vœu qu’il a fait. »

Les archéologues ont noté que l’autel ne dit pas seulement «Pan», mais «Heliopolitanus Pan», une combinaison des dieux Pan et Zeus, qui était populaire parmi les habitants d’Antioche, situé près de ce qui est maintenant la frontière Turquie-Syrie.

Le pèlerin, « Atheneon fils de Sosipatros », a probablement parcouru environ 320 kilomètres d’Antioche pour atteindre la région, qui est maintenant juste au nord des hauteurs du Golan, en Israël. Il se trouve à deux pas de la célèbre cascade de Banias, un endroit autrefois appelé Paneas et associé au dieu Pan. Les gens adorant Pan à cette cascade remonte au troisième siècle avant JC, et un temple dédié à Pan y fut achevé vers 20 avant JC, selon le Times of Israel . Plus tard, la région est devenue un centre clé du christianisme primitif et une église byzantine a été construite au-dessus du temple Pan vers 400 après JC.

« Ce site aurait eu une importance considérable pour les chrétiens de l’époque byzantine, qui croyaient que c’est là que Jésus a dit à Pierre: » Je vous donne les clés du royaume des cieux « , » Erlich a dit au Jerusalem Post .

Les fouilles font partie d’un projet plus vaste de conservation des sites archéologiques situés dans des zones protégées par l’Autorité israélienne de la nature et des parcs.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.