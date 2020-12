Autant en emporte la pandémie: les tournées et festivals suspendus (et nous espérons qu’ils reviendront bientôt) | 45S

Nous sommes en 2020, l’année la plus bouleversée de ce qui se passe au XXe siècle (probablement) et qui restera dans l’histoire, non seulement à cause des divers événements politiques survenus dans de nombreuses régions du monde, mais principalement à cause de la pandémie de covid19.

L’arrivée de ce nouveau virus a entraîné l’application de nombreuses réglementations restrictives à travers le monde; tels que la distanciation sociale, l’utilisation de masques, les quarantaines et l’obligation de rester à la maison pour minimiser le risque de contagion et de propagation de cette maladie. De toute évidence, l’industrie du divertissement a été sérieusement affectée, où des festivals, des tournées, des concerts et de nombreux événements dans le monde ont été annulés.

À la fin de l’année, nous faisons généralement une liste des meilleurs concerts que les 12 derniers mois nous ont laissés, mais cette fois c’est différent. Aujourd’hui, nous allons faire le décompte des tournées qui ont été annulées, des festivals suspendus et qui, nous l’espérons, reviendront bientôt.

Baiser

Le groupe mythique Kiss a surpris le monde en annonçant sa dernière tournée mondiale avant de raccrocher les guitares. « The End of the Road World Tour » marquerait la fin d’une époque qui les amènerait dans de nombreuses régions du monde pour dire au revoir à leurs fans les plus fidèles. Cependant, la maladie ne le permettait pas

Le groupe a dû gérer, reprogrammer des concerts et même annoncé un concert de fin d’année en streaming. Pour l’Amérique latine, les concerts sont à nouveau programmés pour octobre 2021.

Attendre a été dit.

Guns N Roses

Axl Rose et sa compagnie n’ont pas non plus pu échapper aux ravages de cette pandémie. Sa dernière tournée «Not is the Lifetime… Tour» a dû être reportée à la fin de l’année, mais elle n’a finalement pas été réalisée puisque la pandémie existe toujours.

À travers une déclaration sur les réseaux sociaux, ils ont dû indiquer qu’ils reviendraient lorsque le monde sera plus stable. De même, pour l’Amérique latine, ils devraient revenir en septembre 2021, date à laquelle des festivals tels que Lollapalooza au Chili, en Argentine et au Brésil ont été reportés.

Soda Stereo (merci total)

Soda Stereo a annoncé fin 2019 qu’elle effectuerait une tournée en l’honneur de la mémoire de son leader aplati, Gustavo Cerati, et qu’elle aurait également de nombreux invités tels que Mon Laferte, Chris Martin, Gustavo Santaolalla, Rubén Albarrán, entre autres.

Au début, seuls les concerts en Colombie, au Pérou et au Mexique se déroulaient avec une totale normalité. Après cela, la tournée a dû être suspendue jusqu’en mars 2021, date à laquelle les spectacles reprendront.

Hella Mega Tour (Green Day, Fall Out Boy, Weezer)

L’une des tournées les plus attendues cette année est le Hella Mega Tour, tournée de promotion des nouveaux albums de Green Day, Fall Out Boy et Weezer. Malheureusement, il a également subi les ravages de l’andémique, qui a dû être annulé.

Cependant, dans une déclaration, ils ont indiqué qu’ils reviendraient en juillet 2021, nous devons donc attendre que cela se produise pour que les idoles de beaucoup reviennent sur scène.

Lollapalooza (Chili, Argentine, Brésil)

Comme chaque année en mars ou avril, le mythique festival Lollapalooza vient en Amérique du Sud pour avoir ses propres versions au Chili, en Argentine et au Brésil. Cette année, l’affiche a promis: Guns N Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana del Rey, Armin Van Buuren, entre autres.

Cependant, la pandémie a provoqué l’annulation simultanée de l’événement, provoquant une grande incertitude chez ses fans. Cependant, le rééchelonnement des spectacles pour novembre 2021 a déjà été annoncé.

Pique-nique stéréo

Avec Lollapalooza, le festival Estereo Picnic a lieu en Colombie, qui cette année aurait parmi sa line up Guns N Roses, The Chemical Brothers, The Strokes, LP, entre autres.

Les nouvelles dates pour profiter de cet événement seront les 10, 11 et 12 septembre.

Tecate Pal Norte

Parmi les principaux festivals du Mexique, Pal Nofrte est l’un des plus populaires, attirant un public de tous âges à Monterrey, où se déroule l’événement. Cette année, la participation de The Strokes, Tame Impala, Babasónicos, Anrés Calamaro, entre autres, a attiré l’attention.

Le festival a dû être annulé puis reporté à 2021.

Coachella

Les plus mélomanes attendaient peut-être l’édition 2020 de Coachella. Malheureusement, il a également dû être annulé en raison de la pandémie, bien qu’il existe un environnement d’incertitude entourant l’événement et son avenir.

Au début, il a été indiqué que le festival aurait lieu en avril 2021, mais cela a été annulé à nouveau. Ensuite, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le festival serait reporté à la fin de 2021.

Une source anonyme a déclaré à Rolling Stone: « Franchement, ils étaient censés faire de la publicité [el cambio] pendant la fête du travail. Ils n’avaient pas. Et ils étaient censés l’annoncer fin septembre, ils ne l’avaient pas fait. Selon cet anonyme, il a entendu du bureau du PDG de Goldenvoice et fondateur de Coachella, Paul Tollett, que la nouvelle date serait dans la première ou deuxième semaine d’octobre 2021, mais « ils attendent les trois premières semaines pour être sûr » .

Pour le moment, il n’y a pas d’autres informations à ce sujet.