Australie: un ancien crocodile monstre «  roi des marais  » terrorisé

Un crocodile monstre s’étendant sur 5 mètres régnait sur les voies navigables du sud-est du Queensland en Australie il y a des millions d’années.

Des chercheurs de l’Université du Queensland ont identifié le géant reptilien – maintenant surnommé «le roi des marais» – après avoir étudié son crâne fossilisé de 25 pouces de long (65 centimètres), découvert pour la première fois dans les années 1980.

En latin, le nom du genre Paludirex se traduit par «roi des marais» et le nom de l’espèce Vincenti a été choisi pour honorer le regretté Geoff Vincent, un résident de la ville de Dalby dans le sud-est du Queensland qui a découvert le crâne géant près de la ville de Chinchilla dans le Queensland.

En relation: Quel est le plus grand crocodile du monde?

Le plus grand des temps modernes crocodile est le crocodile d’eau salée de l’Indo-Pacifique (Crocodylus porosus), qui peut atteindre environ la même taille. Leur taille record est en fait encore plus grande à plus de 20 pieds (6 m), établie par Lolong qui est mort en captivité aux Philippines en 2013, selon CNN .

« Mais Paludirex avait un crâne plus large et plus lourd, donc il aurait ressemblé à un crocodile indo-pacifique sous stéroïdes, « Jorgo Ristevski, doctorant à la School of Biological Sciences de l’Université du Queensland, dit dans un communiqué . Selon les chercheurs, cela aurait permis au croco géant de chasser des marsupiaux préhistoriques surdimensionnés et en aurait fait l’un des meilleurs prédateurs d’Australie.

Le roi des marais est probablement apparu à peu près au même moment que les crocs des temps modernes – au cours des 55 derniers millions d’années. D’autres recherches sont en cours pour déterminer comment ces énormes crocs sont morts, alors que leurs parents plus minces sont restés.

« Qu’il s’agisse Paludirex vincenti s’est éteint en raison de la concurrence avec des espèces comme Crocodylus porosus est difficile à dire », a déclaré Steve Salisbury, maître de conférences à l’Université du Queensland et coauteur de l’étude, dans le communiqué. « L’alternative est qu’elle s’est éteinte avec l’assèchement du climat, et les systèmes fluviaux qu’il habitait autrefois se sont contractés », a-t-il expliqué, ajoutant: « nous étudions actuellement les deux scénarios. »

Les résultats ont été publiés le 21 décembre dans la revue PeerJ .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.