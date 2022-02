Austin Powers Cast combat le changement climatique dans la publicité du Super Bowl de GM

Le Dr Evil de Mike Myers rencontre son nouveau petit-fils et le surnomme « Baby Me » aux côtés de Seth Green, Mindy Sterling et Rob Lowe.

Le casting de Austin Powers se réunit dans une publicité du Super Bowl de General Motors. L’annonce voit le Dr Evil (Mike Myers) et le reste de ses cohortes proposer un plan pour la domination du monde. Cependant, pour conquérir le monde, ils devront d’abord le sauver. Vous pouvez regarder l’annonce ci-dessous avant le grand match.

La publicité s’efforce d’attirer l’attention sur les nouvelles voitures électriques de GM et de réfléchir aux moyens par lesquels les voitures et les camions peuvent réduire les émissions pour aider l’environnement. Le Dr Evil a repris le siège de GM et prévoit d’utiliser les voitures pour sauver le monde afin qu’il y ait quelque chose à prendre en charge. Myers est rejoint par d’autres de retour Austin Powers personnages dont Seth Green dans Scott Evil, Mindy Sterling dans Frau Farbissina et Rob Lowe dans le rôle du jeune numéro 2.

« Cela ressemble vraiment au groupe qui joue ensemble depuis 30 ans », a déclaré Green. « Austin Powers est toujours l’une des choses les plus reconnues mondialement que j’ai faites. Il y a une base de fans pour ça.

Selon Green, Myers a également joué un rôle clé dans la création de la publicité GM, par Variété.

« La seule chose que je sais, c’est que Mike s’est intéressé personnellement de très près à façonner le scénario afin qu’il représente non seulement avec précision les personnages du récit, mais qu’il vende également le produit d’une manière qui satisfasse l’entreprise », Green a déclaré.

le Austin Powers Le casting se réunit pour la première fois en 20 ans





Fans de la Austin Powers La franchise sera ravie de voir cette publicité lors de sa diffusion dimanche. le Austin Powers trilogy est une série comique incroyablement populaire qui parodie les films classiques de James Bond. La trilogie se compose de Austin Powers : l’homme mystérieux international (1997), Austin Powers : L’espion qui m’a baisé (1999), et Austin Powers dans Goldmember (2002). Les trois films ont été réalisés par Jay Roach et ont rapporté plus de 676 millions de dollars au box-office.

Pour la publicité elle-même, GM espère que cette publicité restera vraiment dans l’esprit des téléspectateurs du Super Bowl, car NBC recherche entre 5,8 et 7 millions de dollars pour 30 secondes de temps d’antenne. Cependant, Deborah Wahl, directrice du marketing mondial de General Motors, estime que c’est la meilleure façon d’avoir un impact sur un public.

« C’est vraiment la meilleure plate-forme à atteindre », a déclaré Wahl. « Notre rêve en tant que spécialistes du marketing est d’avoir un impact sur la culture et sur la direction que prend le monde. »

Le Super Bowl est traditionnellement l’événement télévisé le plus regardé de l’année, c’est pourquoi les annonceurs prennent souvent de grandes décisions car ils savent que des centaines de millions de personnes regardent. Cette Austin Powers annonce semble être celle dont tout le monde se souviendra, longtemps après la fin du jeu. Le Super Bowl devrait avoir lieu le 13 février avec les Rams de Los Angeles affrontant les Bengals de Cincinnati, et de nombreuses autres grandes publicités devraient être diffusées pendant le match.





