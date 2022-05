Austin Powers 4 : Mike Myers vient-il de confirmer que la suite de Spy Comedy est en développement ?

Austin Powers La star Mike Myers a joué des choses étrangement timides lorsqu’on lui a récemment demandé s’il était possible d’avoir un quatrième volet dans la série de comédies d’espionnage. Apparaissant sur The Jess Cagle Show de SiriusXM, Myers a déclaré qu’il « adorerait » faire Austin Pouvoirs 4 avant de laisser entendre qu’un tel projet est peut-être déjà en développement…

« J’aimerais bien en faire un. Je ne peux ni confirmer ni infirmer l’existence ou l’inexistence d’un tel projet ; devrait-il exister ou ne pas exister? Vous savez, nous sommes, vous savez… »

Voyant une opportunité claire, les hôtes Cagle et Julia Cunningham en ont profité pour presser Myers sur sa réponse, le comédien et acteur répondant: « C’était une confirmation non confirmée. » Myers a déjà dit quelque chose de similaire en réponse à l’idée de la suite, mais sûrement, au pays d’Hollywood et de tout son secret, ne pas nier catégoriquement un projet potentiel est assez proche d’une confirmation? À droite? Donc, il semble que nous puissions enfin obtenir Austin Pouvoirs 4. Ouais, bébé!

Le premier film de la franchise, Austin Powers : homme mystérieux international, a été publié en 1997 et est en grande partie une parodie de sorties d’espionnage célèbres telles que James Bond entre autres. Réalisé par Jay Roach et avec Mike Myers, Elizabeth Hurley, Robert Wagner, Seth Green et Michael York, le premier Austin Powers présente au public le super espion titulaire des années 1960. Agent secret flamboyant et promiscuité, Austin est mis en cryostase afin d’arrêter son ennemi juré, les deux étant à nouveau réveillés dans les années 1990.

Austin a du mal à s’acclimater à la nouvelle ère particulière, s’attaquant à tous les chocs culturels, les fembots et les pompes à pénis qui se présentent à lui. UNUstin Powers : l’homme mystérieux international est rapidement devenu très populaire, s’insérant dans l’air du temps culturel et rencontrant des critiques positives et un succès financier.

Le film a engendré plusieurs suites, Austin Powers : L’espion qui m’a baisé en 1999 et Austin Powers dans Goldmember en 2002. Bien qu’aucun film n’ait été rencontré aussi bien que la première sortie, les deux étaient extrêmement populaires auprès du public, et les fans ont attendu et se sont demandé si un Austin Pouvoirs 4 arriverait depuis. Eh bien, d’après la réponse la plus récente de Mike Myers, Austin Pouvoirs 4 est clairement dans son esprit aussi.

Mike Myers n’est pas le seul à bord avec Austin Pouvoirs 4avec le réalisateur Jay Roach qui a récemment déclaré : « Moi aussi, je veux que ça revienne, et Mike aussi. Nous l’avons tous depuis longtemps, ça l’a toujours été, quand la bonne histoire arrive et nous savons ce que c’est, et cela dépend à peu près de Mike. »

Mais qu’est-ce que Austin Pouvoirs 4 ressembler après tout ce temps? Une parodie des films de James Bond, la suite pourrait changer de la même manière que 007, en commençant par Austin dans une atmosphère sombre et graveleuse semblable à celle de Casino Royale et Pas le temps de mourir avant de revenir dans le genre de film vibrant et flamboyant pour lequel Austin Powers est connu.

En attendant l’arrivée de Austin Pouvoirs 4Mike Myers peut actuellement être vu dans la série Netflix, Le Pentaverate.





