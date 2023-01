Austin Butler remporte le Golden Globe du meilleur acteur pour sa représentation de chaussures en daim bleu dans Elvis

Austin Butler a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film pour sa performance Elvis comme Elvis. Les Golden Globes est revenu le mardi 10 janvier 2023 après une métamorphose éthique à la suite d’un scandale et d’un boycott en 2021. Austin Butler a concouru dans la catégorie aux côtés de ses collègues nominés Brendan Fraser (La baleine), Hugh Jackman (Le fils), Bill Nighy (Vie) et Jeremy Pope (L’inspection).





Finalement, Butler a remporté le trophée pour son interprétation inoubliable du roi du rock and roll. Elvis a également été nominé dans la catégorie Meilleur film – Drame. Le film est réalisé par Baz Luhrmann et les fans ont été impressionnés par la performance incroyablement authentique de la légende par Butler. Le film suit Elvis d’un petit garçon à Memphis, Tennessee au rock and roll, King qui laisse tomber la culotte et l’artiste solo le plus titré de tous les temps. Elvis est un hommage incroyable à la légende elle-même qui n’a été rendu possible que par la représentation étonnante de Butler.

Butler a également montré une immense passion hors écran. Selon Luhrmann, Butler a contribué à maintenir le film en vie. Au début de la pandémie, Tom Hanks, qui joue aux côtés de Butler et joue le manager d’Elvis, a contracté le virus et Luhrmann a envisagé de mettre le film sur les tablettes, mais Butler a refusé d’y renoncer. Butler a qualifié Luhrmann de « cinéaste qui sait créer un spectacle pas comme les autres ». Et c’est exactement ce que Luhrmann a accompli avec Butler à l’écran.





C’est le premier Golden Globe d’Austin Butler et sa première nomination majeure

Butler a commencé sa carrière d’acteur à un jeune âge, apparaissant sur Disney Channel et Nickelodeon. Plus tard, il est devenu connu pour plusieurs drames pour adolescents, notamment Les carnets de Carrie. En 2018, Butler a fait ses débuts à Broadway dans la reprise de L’homme des glaces vient. Il a ensuite joué Tex Watson dans Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood. Cependant, Elvis marque la première fois que l’acteur reçoit un prix ou une nomination majeure pour son travail d’acteur.

Le gagnant non assaisonné a commencé son discours d’acceptation par « Tous les mots m’ont quitté », a poursuivi Butler en remerciant sa famille, les autres acteurs et l’équipe et les entreprises qui ont rendu le film possible. Butler a laissé entendre depuis combien de temps ce rêve se préparait quand il a dit à Tarantino : « J’ai imprimé le scénario de Pulp Fiction quand j’avais 12 ans. » Butler a remercié son co-vedette et légende du cinéma Tom Hanks en disant que Hanks était « le plus grand partenaire de danse que je puisse espérer ».

Butler a terminé son discours en remerciant la famille Presley pour son soutien et son aide pour ramener Elvis à la vie. Enfin, Butler a remercié le roi lui-même pour l’héritage qu’il a laissé en disant : « Elvis Presley, tu étais une icône et un rebelle. Je t’aime. »