Austin Butler « est rentré chez lui en larmes » après que Baz Luhrmann lui ait demandé d’être humilié pendant qu’il faisait Elvis

Dans le but de rester fidèle à leur inspiration, Luhrmann a accompagné Butler environ un mois après l’avoir envoyé à l’historique RCA Studio B à Nashville, Tennessee, où Elvis a enregistré plus de 200 chansons.

Il a expliqué: « Quand j’étais le premier jour dans le studio d’enregistrement, Baz voulait que je me rapproche le plus possible de la performance.

« Il avait tous les cadres et tout le monde de RCA, qui étaient de retour dans les bureaux, il les a amenés dans le studio d’enregistrement et il a dit: » Je veux que vous vous asseyiez tous face à Austin « … et il leur a dit de me chahuter. «