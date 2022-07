Austin Butler chante-t-il vraiment dans le film d’Elvis ?

WARNER BROS. DES PHOTOS

Le protagoniste d’Elvis, réalisé par Baz Luhrmann, a suivi une formation difficile pour devenir le roi du rock and roll. Il réussit ainsi à équilibrer une imitation parfaite avec une interprétation originale.

© Warner Bros PicturesAustin Butler joue dans Elvis, réalisé par Baz Luhrmann.

L’un des plus grands films de l’année devrait faire ses débuts en salles: Elvis. Le film réalisé par Baz Luhrman promet d’explorer la vie et la musique du King of Rock and Roll comme jamais auparavant. Le grand choisi pour l’interpréter n’était autre que majordome austin, l’acteur qui a commencé par des rôles de jeunesse et qui connaîtra sa grande rupture avec ce long métrage chargé d’émotion. En ce sens, il s’est préparé vocalement et physiquement pour mener à bien le rôle. Est-ce qu’il chante vraiment sur bande?

Elvisde Images de Warner Bros.traite de différents thèmes de la vie du musicien légendaire : son ascension vers la célébrité sans précédent, la relation compliquée avec son agent Tom Parker -joué par Tom Hank– et son lien avec l’une des personnes les plus influentes de sa vie, Priscilla Presley, incarnée par Olivia De Jonge. De cette manière, Butler devait trouver le parfait équilibre entre une imitation fidèle et une interprétation originale et propre.

En dialogue avec Entertainment Weekly, il a expliqué la clé pour copier parfaitement son accent: « Dans les interviews, je l’écoutais dire un certain mot et je coupais juste cette partie pour savoir comment il l’avait dit. Créer mon propre fichier de la façon dont vous avez prononcé chaque mot et chaque diphtongue et la façon dont il a utilisé la musicalité dans sa voix ». Son excellent travail est évident et, à partir de la bande-annonce officielle, une ressemblance incroyable avec Presley peut être vue.

Si vous vous demandez si Austin Butler prête sa voix à toutes les chansons, la réponse est à moitié. En réalité, l’interprète chante toute la vieille musique d’Elvis, couvrant les années 1980. 1950. Cependant, les chansons appartenant à 1960 et 1970 ils sont une combinaison entre la voix originale du King of Rock and Roll et celle de l’acteur. En fait, les chansons peuvent être appréciées sur la bande originale du film, qui est désormais disponible sur des plateformes numériques telles que Spotify.

Il ne fait aucun doute qu’Austin Butler a une grande capacité à chanter. En fait, il a obtenu le rôle avec une vidéo chantant et jouant au piano Mélodie déchaînéeune chanson qu’Elvis a reprise en 1977. Quant à son physique, il a travaillé avec Polly Bennett, un coach de mouvement qui l’a aidé à reproduire tous les gestes de cette icône. C’est la même femme derrière des hits comme Bohemian Rhapsody, pas le temps de mourir Soit La Couronne.

