Austin Butler affirme qu’il se débarrasse de sa voix d’Elvis

L’année dernière, Austin Butler a stupéfié le monde avec son incroyable interprétation d’Elvis Presley dans le biopic réalisé par Baz Luhrman Elvis. L’acteur a non seulement fait un travail magnifique avec son corps, imitant les mouvements célèbres du roi, mais a également montré ses talents de chanteur, ce qui a impliqué de trouver un moyen de recréer la voix unique et incomparable du célèbre artiste.





Depuis lors, on a beaucoup parlé de la façon dont Butler a maintenu le ton de la voix d’Elvis, incapable de se détacher de cet aspect de sa performance. Beaucoup pensent même qu’il ne s’agit que d’un geste publicitaire, et l’acteur pourrait facilement reprendre la parole comme il l’a toujours fait sans aucun problème.

Heureusement, Austin a dissipé tous les doutes lors d’une récente apparition sur Le spectacle de Graham Nortonoù il a confirmé qu’il faisait tout son possible pour se débarrasser du ton de voix acquis :

« Je me débarrasse de l’accent, mais j’ai probablement endommagé mes cordes vocales avec tout ce chant. »

En tant qu’acteur de méthode, il est facile de comprendre pourquoi il lui a été si difficile de passer du personnage, en particulier d’une partie aussi importante que la voix de Presley.





L’avenir d’Austin Butler

Bientôt, l’acteur fera partie de la suite tant attendue de Dune, où il incarnera l’un des méchants, Feyd-Rautha, le neveu préféré du baron Harkonnen (Stellan Skarsgard), chef de la maison rivale de la maison Atréides. Dans les livres, il est plus rusé que son frère brutal, « Beast » Rabban (Dave Bautista), et il devient finalement le principal antagoniste de Paul Atreides (Timothée Chalamet).

Il rejoindra également Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, Boyd Holbrook, Norman Reedus et Mike Faist dans Les cyclistes, un film écrit et réalisé par Jeff Nichols. Situé dans les années 1960, il suit la montée d’un club de motards fictif du Midwest. Vu à travers la vie de ses membres, le club évolue en une décennie d’un lieu de rassemblement pour les étrangers locaux à un gang plus sinistre, menaçant le mode de vie unique du groupe d’origine.

Dernièrement, il a été attaché à Marvel Studios en tant que l’un des candidats à faire partie de Les Quatre Fantastiques film réalisé par Matt Shakman. Selon les rumeurs, Austin pourrait jouer Johnny Storm, alias Human Torch. Il a également été regardé par les fans de DC pour devenir le prochain Flèche vertemais pour l’instant, rien n’indique que ce personnage fasse partie de la vision de la franchise de James Gunn.