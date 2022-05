Aussi sur Netflix : Film emblématique avec Luke Thompson de Bridgerton

in

NETFLIX

La star de la série d’époque a participé à un film disponible sur le géant du streaming. Découvrez ce que c’est et regardez la bande-annonce ici.

© GettyLuke Thompson jouera dans la troisième saison de Bridgerton.

Depuis la deuxième saison de Bridgerton j’arrive à Netflix, les abonnés de la plateforme de streaming insistent pour voir un nouvel opus de la série d’époque. Produite par Shonda Rhimes et créée par Chris Van Dusen, la fiction est devenue l’une des plus vues du service. C’est que non seulement il est tombé amoureux de son intrigue, mais il a aussi un casting attachant qui a volé le cœur des utilisateurs. Oui Luc Thompson C’est l’un d’entre eux.

Inspiré des romans de Julia Quinn, la série raconte l’histoire de huit frères de la famille Bridgerton qui cherchent l’amour et le bonheur dans la haute société londonienne. En ce sens, l’acteur britannique a donné vie à Benoît, qui dans la troisième saison deviendra le grand protagoniste. Mais ce n’est pas la seule production à laquelle Luke Thompson a participé, puisqu’il a également joué dans un film emblématique.

Il s’agit de dunkerquele film de guerre écrit et réalisé par Christophe Nolan qui a eu sa grande première en 2017. Situé en mai 1940, le film raconte le moment où, pendant la bataille de France, les soldats alliés se sont retirés à Dunkerque. Basé sur l’opération Dynamo, il s’agit de l’action militaire du Royaume-Uni visant à évacuer près de 400 000 soldats britanniques et leurs alliés en France, depuis qu’elle avait été envahie par l’Allemagne nazie dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale.

L’air, la mer et la terre sont les moyens par lesquels les soldats et les civils sont obligés de se battre pour mener à bien l’évacuation de l’armée britannique. « Ils sont le dernier espoir de l’Europe», indique son synopsis officiel. Et il n’a pas tort : avec un casting étoilé, tous ces hommes se mettent en quatre pour s’en sortir. Alors que Luke Thompson joue un rôle de soutien en tant qu’officier de capture, une multitude de célébrités se distinguent en tant que membres de la distribution.

Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance et Tom Hardy ne sont que quelques-uns d’entre eux. Si l’histoire a été suffisamment engageante pour vous, à partir de Spoiler, nous vous suggérons de la rechercher dans le catalogue Netflix. En 1 heure et 46 minutes, l’histoire de Christopher Nolan vous montrera la star de Bridgerton comme jamais auparavant.

