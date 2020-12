Aussi sur Facebook en 2020, nous avons parlé presque uniquement du coronavirus

Probablement par rapport aux autres années, 2020 Ce n’était pas une période pleine de moments à retenir avec joie, mais pour certains, il pourrait être au moins thérapeutique de retracer les mois au fur et à mesure qu’ils se déroulaient en ligne. Il y a une main à cet égard Facebook, qui cette année a re-proposé son initiative comme d’habitude Année passée en revue: un aperçu des sujets, événements et personnages les plus discutés au cours des 12 derniers mois par la communauté des utilisateurs en Italie. Il va sans dire que – comme cela s’est produit avec les recherches Google – même sur le réseau social le plus utilisé du pays, le thème qui a le plus retenu l’attention des abonnés était le pandémie de Coronavirus.

Entre expressions qui ont pour la plupart rebondi d’un tableau à un autre – a souligné le réseau social – il y a en effet Tout ira bien: plus de 4 millions de personnes ont souhaité partager l’expression d’espoir qui est entrée dans le livre de phrases collectif au moment du lock-out en début d’année. Parmi les autres expressions qui sont devenues couramment utilisées sur Facebook, je reste chez moi et Musica che Unisce, le marathon musical organisé pour récolter des fonds pour la lutte contre le coronavirus en soutien à la protection civile, s’est également démarqué. Juste l’utilisation de collecte de fonds sur la plate-forme est une autre des tendances 2020 mises en avant par Facebook: celle organisée par la Croix-Rouge italienne et celle en faveur de l’hôpital Sacco en particulier représentent des exemples de la manière dont les utilisateurs se sont réunis pour soutenir une cause commune crise sanitaire déclenchée par Covid-19 dans le pays.

Pas tout événements les plus commentés en 2020, cependant, avait à voir avec le coronavirus: parmi les plus populaires sont le concert d’Andrea Bocelli de la Piazza del Duomo, l’explosion qui s’est produite au port de Beyrouth, les manifestations à Hong Kong, la diffusion en direct de « 7 Décès de Maria Callas « de Marina Abramovic et la mort de George Flyod avec la conversation consécutive autour du mouvement Black Lives Matter.

Covid-19 est resté le protagoniste de centaines de milliers de contenu multimédia diffusées sur Facebook courant 2020, parmi lesquelles les plus partagées concernent précisément les moments les plus tragiques et délicats de la pandémie encore en cours: ceux de la première vague, alors qu’avant parmi tous les pays occidentaux, l’Italie faisait face à une menace sans précédent. Parmi les images les plus partagées, la photo d’Elena Pagliarini, l’infirmière de l’hôpital Maggiore de Crémone, dépeinte épuisée sur un bureau au milieu d’un quart de travail, dépeuplée. La vidéo terminée sous les yeux du plus grand nombre est plutôt celle des véhicules de l’armée italienne contraints de transporter les cercueils des victimes du Covid-19 à Bergame.