Aussi puissant qu’efficace. Jaguar I-PACE Pack Sport (2021)

Pionnière du segment électrique haut de gamme, la Jaguar I-PACE a renouvelé ses arguments pour 2021. Nouvelles technologies, nouvelles finitions et vitesse de charge encore plus rapide. Un renouvellement qui ajoute de nouveaux arguments à la Voiture mondiale de l’année 2019.

Des arguments importants qui rejoignent les qualités déjà reconnues dans le tram anglais: efficacité, technologie, dynamique raffinée et luxe.

Ce qui a changé dans la Jaguar I-PACE 2021

Dans cette nouvelle génération 2021 de Jaguar I-PACE, la marque anglaise avait la tâche complexe de mettre à jour un design qui gagnait tout ce qu’il y avait à gagner. Élu World Car Design of the Year 2019, Jaguar a décidé de simplement retoucher certains aspects de la I-PACE.

Par conséquent, pour 2021, Jaguar a ajouté une nouvelle finition Gris Atlas à la calandre, renouvelé la palette de couleurs de carrosserie, choisi une nouvelle gamme de roues pour toute la gamme Jaguar I-PACE et mis à disposition deux nouveaux packs: Bright Pack (plus sophistiqué) et Pack Sport (plus sportif).

Mais sur l’ensemble de la gamme, ce qui ressort le plus, c’est la nouvelle Jaguar I-PACE Pack Sport. Disponible dans une campagne spéciale pour les entreprises et les entrepreneurs individuels, vous pouvez avoir votre Jaguar I-PACE pour 490 € / MOIS *.

Avec ce nouveau Sport Pack – avec des conditions spéciales pour les entreprises et les particuliers – à la liste complète des équipements des versions S, SE et HSE, la Jaguar I-PACE dispose désormais de:

Pack extérieur noir;

Système Touch Pro Duo;

Système de caméra 3D Surround;

Phares à DEL haut de gamme avec signature DRL;

Vitres arrière teintées d’intimité;

Toit en verre panoramique;

Ouverture du couvercle de coffre électrique;

Rétroviseurs chauffants avec anti-éblouissement automatique et collection électrique;

Jantes en alliage léger de style 20 ″;

Toit intérieur en ébène Morzine.

Plus de technologie et plus de connectivité

À l’intérieur, il y avait également des mises à jour importantes. Reconnue pour son intérieur moderne et technologique, où les commandes physiques sont assistées par des écrans tactiles haute résolution, la Jaguar I-PACE connaît désormais la dernière génération du système Pivi Pro.

Inspiré de l’univers des smartphones, le nouveau système d’infodivertissement de la Jaguar I-PACE utilise désormais un nouveau processeur plus puissant et une interface plus intuitive.

Le tableau de bord est dominé par plusieurs écrans haute résolution. A la place du quadrant, proche du champ de vision du conducteur, on retrouve un écran de 12,3 pouces, qui offre les informations les plus pertinentes pour la conduite.

Au centre du tableau de bord, on retrouve deux écrans tactiles de 10 et 5 pouces, qui partagent les fonctions de divertissement, de conduite et de climatisation de l’habitacle.

Et pour que l’environnement soit le plus agréable possible, nous continuons à compter sur un système d’ionisation intérieur, aidé par un filtre PM2,5 capable de retenir plus de 90% des particules ultrafines et des allergènes qui se propagent dans l’air.

Rapide sur la route. Chargement rapide

Dans la configuration Jaguar I-PACE Pack Sport, ce n’est pas seulement le look de cette 100% électrique qui est sportive. Les performances sont également dignes d’un vrai sport.

Grâce à deux moteurs électriques, intégrés aux essieux pour une meilleure répartition des masses, la Jaguar I-PACE offre une puissance combinée de 400 ch et 696 Nm de couple maximal.

Grâce à ces valeurs et au système de transmission intégrale avec vectorisation du couple, la Jaguar I-PACE est capable d’atteindre 0-100 km / h en seulement 4,8 secondes.

Ces deux moteurs sont alimentés par une batterie de 90 kWh, en tant que refroidissement liquide, ce qui permet une autonomie allant jusqu’à 470 kilomètres en cycle WLTP. La garantie de la batterie est de 8 ans ou 160000 km.

Et si vous êtes sur la route, la Jaguar I-PACE est l’un des tramways les plus rapides de son segment, en ce qui concerne également la recharge. La nouvelle Jaguar I-PACE intègre en standard un chargeur embarqué de 11 kW qui permet de charger les batteries directement à partir de prises triphasées.

Grâce à ce système pratique, il est possible de récupérer 53 kilomètres d’autonomie par heure, remplissant une charge complète en seulement neuf heures.

Si une charge est nécessaire pendant le voyage, la Jaguar I-PACE peut charger jusqu’à 100 kW, atteignant ainsi 80% de charge en moins d’une heure. Sommes-nous prêts à partir? Allons-y.

DÉTAILS DE LA CAMPAGNE *.490 € / MOIS, POUR 47 MOIS – TAE 2,1%. 1er REVENU: 29 090 €, MONTANT FINANCÉ: 75 800 €, MONTANT RÉSIDUEL: 26 448 €.