Aussi pour l’Europe? Le SUV Mitsubishi e-Evolution annoncé pour 2021

Après la décision annoncée de cesser de vendre des SUV et des crossovers en Europe, en raison des exigences en matière d’émissions, Mitsubishi peut faire une exception avec un modèle non moins exceptionnel: une nouvelle version crossover / SUV de «l’éternelle» Lancer Evolution , avec système de propulsion 100% électrique. Et, déjà pour 2021.

La nouvelle était à l’origine avancée par un site Web japonais appelé « Spyder 7 », réaffirmant ainsi les rumeurs qui ont émergé tout au long de 2020, donnant une indication de la possibilité que Mitsubishi récupère une désignation emblématique de la marque. Bien et cette fois, dans un format différent de celui avec lequel le nom Lancer Evolution a gagné en notoriété.

Selon les mêmes sources, le nouveau SUV 100% électrique – et, pour cette raison, parfaitement adapté aux marchés européens – sera considéré comme la version de série du Mitsubishi e-Evolution Concept annoncé en 2017. Déjà présenté comme une création inspirée de la berline sportive Lancer Evolution du passé.

Présentant, en tant que concept, en 2017, le Mitsubishi e-Evolution Concept peut désormais atteindre le marché dès 2021

De plus, même si le passage à la production peut aboutir à un look moins audacieux que celui du concept, tout indique que le SUV a opté, sur le plan technique, pour une solution de propulsion 100% électrique, équipée d’une transmission intégrale permanente, merci également à la configuration utilisée dans le prototype, avec trois moteurs électriques.

Pour ce qui est de l’autonomie, les informations indiquent que la production Mitsubishi e-Evolution peut annoncer des valeurs de l’ordre de 500 kilomètres, avec une seule charge.

Toujours selon les informations fournies par le même site japonais, qui est différent du véhicule de série, les portes fonctionneront cependant de manière conventionnelle, contrairement à ce qui s’est passé dans le concept, qui se démarque par l’ouverture opposée des portes. Le montant A plus raide, ainsi que l’arrière audacieux de style coupé, se démarquent également.

Enfin et bien que tout soit, au moins pour l’instant, des nouvelles sans confirmation officielle, la vérité est que, au départ, il existe de nombreuses solutions pour permettre cette étape.

Tout d’abord parce que Mitsubishi appartient désormais à l’Alliance Renault-Nissan, qui garantit l’accès à la nouvelle plateforme modulaire exclusivement pour les véhicules électriques CMF-EV. La même chose que, par exemple, la base du premier SUV 100% électrique de Nissan, l’Ariya.

Présenté comme une étude de conception, le Mitsubishi e-Evolution pourrait devenir une réalité en 2021, peut-être aussi pour l’Europe

En plus de cette solution, Mitsubishi pourra également utiliser son partenariat avec le Guangzhou Automobile Group, ou GAC, pour produire une version destinée au marché chinois.

