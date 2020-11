Aussi le SQ5. Nouvelle Audi Q5 Sportback désormais disponible en Allemagne… avec Diesel

Présenté au cours du dernier mois de septembre, l’Audi Q5 Sportback de nouvelle génération vient d’entrer sur le marché intérieur en Allemagne, et cerise sur le gâteau: aux côtés des moteurs plus conventionnels, le SQ5 devient également disponible; elle aussi avec un moteur diesel!

Annonçant, d’emblée et comme principale différence, pour les frères restants, un profil arrière de toit particulièrement haché, la nouvelle Audi Q5 Sportback se distingue également pour avoir «volé» 16 mm de hauteur pour les passagers des sièges arrière, en plus de environ 40 litres, dans la capacité du coffre à bagages. Qui propose désormais 510 litres.

Audi Q5 TDI Sportback

En revanche, le Q5 Sportback annonce également un meilleur coefficient d’aérodynamisme (0,30), en plus de pouvoir porter une banquette arrière déplaçable latéralement, et avec des dossiers réglables. Facultatif, bien sûr …

LIRE TROP

Arrive en 2021. Audi dévoile la nouvelle SQ5 TDI avec le V6 TDI révisé

En parlant de moteurs, une offre composée de trois moteurs, dont un 2,0 litres TDI de 204 ch et 400 Nm de couple, combiné à un système hybride doux 12V; un 3.0 TDI de 286 ch et 620 Nm, soutenu par un système hybride 48V; et, enfin, un 2.0 TFSI de 265 ch et 370 Nm, auquel s’ajoute le même système 12V Mild Hybrid du premier bloc.

Audi Q5 TDI Sportback

Dans quelques mois, Audi promet de rendre disponible une autre variante du 2.0 TDI, avec une puissance et un couple à annoncer.

Avec transmission automatique et suspension adaptative

En ce qui concerne les transmissions, la plus puissante des TDI est associée de série à une transmission automatique à huit rapports, au lieu de la transmission automatique à seulement sept rapports, disponible avec d’autres moteurs. En accompagnement, il est également possible de trouver un système de traction intégrale quattro et un différentiel mécanique central.

Audi Q5 TDI Sportback

En option, n’importe lequel des moteurs peut recevoir, au lieu d’amortisseurs adaptatifs, une suspension pneumatique également adaptative, qui a pour principal avantage, le fait qu’elle peut être réglée en hauteur jusqu’à 60 mm, augmentant ainsi la distance au sol. jusqu’à 45 mm, ou en la diminuant jusqu’à 15 mm, à des vitesses plus élevées. A l’arrêt, l’abaissement du corps peut atteindre 55 mm.

En passant à l’intérieur de la cabine, peu ou pas de différence avec le Q5, y compris l’équipement et la technologie. Ce qui, par exemple, garantit la présence de la troisième génération du célèbre système d’infodivertissement MIB, associé à un tableau de bord numérique de 12,3 pouces. Et cela peut être activé par la voix.

Audi Q5 TDI Sportback

SQ5 TDI accélère de 0 à 100 km / h en 5,1 secondes

Enfin et spécifiquement en parlant de la «cerise sur le gâteau», la SQ5 TDI Sportback, un point fort naturel pour le 3.0 TDI également disponible dans le Q5, bien que dans le cas de la version plus sportive, avec une puissance et un couple accrus à 341 ch porté à 700 Nm. Ce dernier, disponible entre 1500 et 3250 tr / min.

Grâce à ces prédicats, une capacité d’accélération de 0 à 100 km / h qu’Audi fixe à 5,1 secondes et à laquelle s’ajoute une vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km / h.

Audi SQ5 TDI Sportback

Maintenant disponible à la commande

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date d’arrivée prévue au Portugal, le Q5 Sportback et le SQ5 Sportback sont déjà disponibles à la commande en Allemagne, bien que sans prix connu pour le moment.

Quant à la livraison des premières unités, elle ne devrait avoir lieu qu’au cours du premier semestre 2021.

Audi SQ5 TDI Sportback

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂