Aussi Déjà électrifié ... Et électrique. Nissan Révolutionne La Note

Désormais retirée du catalogue Nissan au Portugal, la Note continue cependant d’être commercialisée au Japon, où elle vient d’introduire une nouvelle génération. Ce qui, il faut le dire, est désormais une proposition très différente de la voiture que les Portugais connaissaient.

Avec le démarrage de la commercialisation prévu en décembre 2020, le nouveau Nissan Note présente, d’emblée, un aspect extérieur très différent de celui dont la génération est encore en vente et qui s’est fait connaître pour la première fois en 2012.

Montrant un front qui ne cache pas l’inspiration du nouveau langage de conception créé avec le SUV 100% électrique Ariya, le nouveau Note présente également un profil entièrement repensé, marqué par un toit plus bombé et des passages de roues plus prononcés, auxquels à l’arrière, ils rejoignent un petit airelon en haut de la fenêtre et des balises intégrées horizontales. Tout cela, agrémenté d’une palette de 13 couleurs, qui comprend également des options bicolores, ainsi que de nouvelles roues design.

À l’intérieur de la cabine, un cockpit également repensé à trois niveaux, ainsi qu’un tableau de bord numérique et un système d’infodivertissement intégré. Sans oublier un nouveau volant, de nouvelles commandes pour HVAC et refroidissement, une nouvelle console centrale pour accueillir la commande du boîtier et le bouton de frein de stationnement, ainsi qu’un support de chargement sans fil pour smartphone.

En plus de tous ces avantages, le nouveau Nissan Note est également livré avec un ensemble complet de systèmes d’aide à la conduite, tels que l’assistance à la visibilité à 360 ° et le système ProPilot avec Navi-Link. Nissan a également révélé que toutes les versions de la Note 2021 arriveront sur le marché avec un système de propulsion électrifié e-Power, synonyme d’utilisation d’un moteur à essence, mais uniquement pour charger les batteries.

Avec e-Power de deuxième génération

Il convient également de noter que la nouvelle Note apporte la deuxième génération d’e-Power, qui se différencie par l’utilisation d’un nouveau moteur électrique et d’un onduleur. Le moteur électrique garantit une augmentation de 10% du couple et 6% de plus de puissance, par rapport aux solutions précédentes.

L’ICE, en revanche, est non seulement plus puissant, mais aussi plus efficace, tandis que le système de propulsion a également été amélioré pour assurer une accélération plus douce et moins de bruit à l’intérieur de la cabine.

En conclusion, Nissan promet également, dans cette nouvelle Note, une variante 100% électrique, équipée de deux moteurs, un sur chaque essieu, et garantissant la transmission intégrale, avec une arrivée sur le marché également prévue en décembre.

À partir de 17 mille euros

Au Japon, la nouvelle génération de Nissan Note devrait être commercialisée avec trois niveaux d’équipement – S, F et X – et des valeurs à partir de 2 095 500 yens, soit près de 17 000 euros.

