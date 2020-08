Aussi beau que sa mère: Damian Hurley obtient un contrat de mannequinat

Maintenant, les choses peuvent vraiment commencer pour Damian Hurley: le fils de l’actrice britannique Elizabeth Hurley a décroché son premier contrat de mannequinat. Le jeune de 18 ans peut-il suivre sa belle mère, à qui il ressemble beaucoup?

De nombreux enfants célèbres qui ressemblent à leurs parents, tôt ou tard, suivent les traces de leurs parents et deviennent eux-mêmes célèbres. Par exemple Cindy Crawford et sa fille Kaia, Will Smith et son fils Jaden, Kate Moss et sa fille Lila ou Reese Witherspoon et sa fille Ava – parce qu’elles sont tellement les mêmes qu’il faut souvent regarder de plus près pour les distinguer.

Elizabeth Hurley a également un petit Mini-Me, mais avec une différence significative par rapport à ce qui précède. Parce que leur progéniture, qui peut être confondue avec eux, est de sexe masculin. Mais comme sa mère, Damian a une longue crinière, des lèvres courbes, des pommettes proéminentes et des yeux tout aussi brillants. Et – tout comme maman – la jeune fille de 18 ans vise une carrière de mannequin.

Il semble actuellement prendre de la vitesse. Comme l’a annoncé le fils britannique sur Instagram, il a décroché un contrat type. Il en est très heureux, il écrit sur un portrait en noir et blanc. En conséquence, elle est désormais représentée par IMG Models basée à Paris. L’agence organise des mannequins connus tels que Gisele Bündchen, Miranda Kerr, Kate Moss ainsi que Gigi et Bella Hadid.

Point lumineux dans les moments difficiles

Damien peut-il suivre sa célèbre mère? Il y a quelques jours, elle a prouvé qu’elle avait toujours ce qu’il fallait pour être un top model chaud à l’âge de 55 ans. Elle fait actuellement la promotion de sa nouvelle collection de maillots de bain sur Instagram, enfilant un costume deux pièces rouge et écrivant: “Un nouveau jour, un nouveau bikini”. L’actrice n’a pas l’air d’un jour plus âgée qu’au début de sa carrière.

Damien Hurley est le résultat d’une liaison entre l’actrice et milliardaire Steve Bing en 2001, qui avait initialement nié la paternité. Seul un test ADN pourrait prouver le contraire. Le contrat type est une nouvelle positive dans les moments difficiles. Son père s’est suicidé fin juin. Bing aurait souffert de dépression. Il n’avait que 55 ans.

Peu de temps après, le mannequin de 18 ans a remercié les fans via Instagram pour leur grande sympathie: “Je tiens à vous remercier tous pour votre immense gentillesse ces derniers jours. Votre amour et votre soutien m’ont beaucoup aidé en ces temps difficiles.”