Aurons-nous une deuxième saison de « WandaVision »?

Le directeur de «WandaVision», Matt Shakman, dit qu’il est « difficile de dire » s’il y aura une deuxième saison de la première série originale de Marvel Studios du producteur Kevin Feige.

«WandaVision» lance la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel lorsque les nouveaux mariés surpuissants Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) Des vies de banlieue apparemment parfaites commencent mystérieusement après les événements de « Avengers: Endgame », mettre en file d’attente une histoire qui se rapporte à « Spider-Man 3 » et « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ».

Comme le Phase quatre se déroule à la fois sur le grand et le petit écran, reliant d’autres séries de Disney + aux futurs films Marvel, Y aura-t-il un WandaVision 2?

«Je n’ai aucune idée de l’avenir. Et vous savez, dans le monde de Marvel et du MCU, la fin n’est souvent pas la fin », a déclaré Shakman à Collider. « Qui sait? C’est difficile à dire « .

Feige a précédemment confirmé que « WandaVision », avec «Loki» faite par Tom Hiddleston, mènera directement à la suite de Doctor Strange les prochains mois après tout « La folie du multivers » dans Marvel et « Spider-Man 3 » de Sony.

«WandaVision» lance de nouveaux épisodes par Disney + tous les vendredis.