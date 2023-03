Aurons-nous un cinquième film de John Wick ?

porte des lions

Keanu Reeves joue dans l’une des meilleures sagas d’action de ces derniers temps. Ce jeudi, il présente son quatrième film.

© IMDbJohn Wick.

Oui, nous pensons toujours à ce qui sera la première du quatrième film de john mèche, qui sortira en salles ce jeudi. Mais pourquoi ne pas s’enthousiasmer que cette franchise continue de donner du fil à retordre ? Dans Le journaliste hollywoodien Ils ont eu l’occasion de s’entretenir avec leur directeur, Chad Stahelskisur l’avenir de la saga.

La mauvaise nouvelle est qu’après ce qui s’est passé avec jean mèche 4on ne reverra plus Keanu Reeves dans cet univers. Au moins pour un moment, du moins pas avec un cinquième. « Dans notre tête, Keanu et j’ai fini pour le moment. Nous allons donner une pause à john mèche”assuré Stahelski.

« Je suis sûr que le studio a un plan. Si tout le monde l’aime et qu’elle est folle, alors nous prendrons un moment. », a-t-il affirmé. Dans ce contexte, il a souligné que ce qui les intéresse, pour le moment, c’est la tournée promotionnelle du film qui se terminera dans environ trois mois au Japon. Là, un cinquième pourrait naître.

Comme expliqué Stahelski, « On écrira des idées sur des serviettes et si elles restent avec nous, on fera peut-être un film ». Force est de constater qu’après près de dix ans à faire des films pour cette franchise, tout indique que les perspectives ne sont pas encourageantes. Beaucoup moins si l’on tient compte du fait que Keanu Reeves Il aura 60 ans dans deux ans. Allez-vous continuer avec la même résistance et le même état physique ?

+Les futurs projets de Chad Stahelski

Une des raisons pour lesquelles Chad Stahelski Je ne réaliserais pas un autre film john mèche ont à voir avec les autres projets auxquels il a été lié, comme montagnards, Fantôme de Tsushima et arc-en-ciel six. Cependant, le cinéaste était évasif quant à celui que nous verrons en premier. « POUR Hollywood Vous aimez les publicités, n’est-ce pas ? Il y en a qui sont sortis et j’ai été surpris qu’ils m’aient lié »dit-il entre deux rires, tout en précisant qu’il lui est difficile de faire plus d’un travail à la fois et que pour john mèche n’a pas commencé un autre projet jusqu’à présent.

