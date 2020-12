Aurons-nous le mode multijoueur pour « Cyberpunk 2077 »?

Il semble que le multijoueur de « Cyberpunk 2077 » soit à la traîne alors que CD Projekt RED s’efforce de réparer le jeu solo du nouveau PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S / X, PC et Google Stadia.

Après des années d’anticipation et de battage médiatique, «Cyberpunk 2077» a finalement été publié plus tôt ce mois-ci et a été en proie à de nombreux bugs et problèmes de performances, en particulier dans PS4 et Xbox One. Cela a été une situation difficile pour le développeur polonais, qui travaille dur pour résoudre les différents problèmes.

En plus de cela, le développeur travaille également sur des versions de nouvelle génération appropriées pour PS5 et Xbox Series X, et ils ont déjà promis deux versions de DLC à un joueur, qui sont probablement déjà en préparation.

CD Projekt RED a déjà confirmé que parlera plus du multijoueur du jeu au début de 2021. Et il semble qu’il reste dans cette fenêtre. Cependant, lors d’un récent appel avec des investisseurs, le Le PDG du CDPR, Adam Kicinski, a suggéré que le mode joueur est loin d’être une priorité pour le moment. En fait, il semble que ce ne soit pas dans l’esprit du développeur pour le moment.

«Pour l’instant, gérons la situation et permettez-nous s’il vous plaît de faire d’autres évaluations, c’est encore à venir; Nous ne savons pas encore, et maintenant nous nous concentrons sur Cyberpunk », a déclaré Kicinski.

Comme vous pouvez le voir, Kicinski respecte le calendrier mentionné ci-dessus, mais aussi Cela suggère plus ou moins que nous ne jouerons peut-être pas en multijoueur de sitôt.