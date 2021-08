Aurons-nous la série No More Heroes sur Netflix, HBO ou Prime Video ?

SUDA51 aimerait voir une série de No More Heroes sur n’importe quelle plateforme de streaming. Prions pour que cela soit possible.

Les fans de Travis Touchdown ont de la chance. No More Heroes 3 arrive sur Nintendo Switch en août pour continuer les aventures du laser katana otaku devenu assassin professionnel. Mais ce qui est troublant, c’est que son auteur cherche aussi à faire un Série No More Heroes.

No Mo Heroes 3 est l’épisode qui arrive 11 ans après la première de No More Heroes 2 et deux ans après la première de Travis Strikes Again. Pendant tout ce temps, nous aurions pu avoir un film No More Heroes, ou même une série télévisée. Si l’un de ces projets avait abouti, bien sûr.

Et c’est que Goichi Suda (Suda51) rêve de créer un film ou une série de No More Heroes. Dans une interview avec IGN, retranscrite par Nintendo Everything, le créateur japonais affirme avoir reçu de nombreuses offres à cet égard au cours de ces années, bien qu’aucune n’ait abouti, mais il garde de grands espoirs.

«J’ai eu beaucoup d’offres et de propositions au fil des ans pour faire un film ou une série télévisée No More Heroes, et à ce jour, aucune d’entre elles n’a réussi à porter ses fruits.« Dit Suda51.

«N’attend pas. Pour être précis, l’un d’eux s’est approché de très près, mais finalement il n’est pas passé», ajoute le développeur. « C’était tellement avancé que nous avons même pu choisir l’acteur qui allait jouer le rôle principal, mais il n’est jamais entré en production. »

«Pero vamos, recibimos propuestas como estas todo el tiempo, así que espero que alguno de estos días podamos hacer realidad este sueño, y daros a todos la peli o la serie de No More Heroes que queréis, tal vez en Amazon Prime o Netflix o quelque chose comme ça ».

La vérité est qu’Amazon et Netflix ne s’arrêtent pas aux productions de jeux vidéo. Surtout le second, qui seulement cet été aura sorti une série Resident Evil et un film CGI Monster Hunter.

Verrons-nous un jour Travis Touchdown sur grand écran ? Et appelleront-ils Johnny Knoxville pour jouer son rôle ? Quoi qu’il en soit, nous vous rappelons que No More Heroes 3 sera disponible le 27 août et vous pouvez voir comment cela se déroule avec la vidéo Nintendo Treehouse que nous vous laissons au-dessus de ce paragraphe.