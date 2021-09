Aujourd’hui, nous vous apportons des propositions intéressantes pour Marvel’s Wolverine

Wolverine revient dans le monde des jeux vidéo et je ne peux que penser à quelques propositions pour Marvel’s Wolverine que j’aimerais voir se réaliser.

L’une des plus grandes surprises de la PlayStation Showcase 2021 d’hier était probablement le teaser inattendu avec Logan comme protagoniste. Et de la main des créateurs de Spider-Man de Sony, rien de moins. Cela m’a libéré l’esprit, imaginant ce qui peut sortir d’un mélange aussi attrayant. Pour cette raison, j’ai pensé à laisser une partie de mes propositions pour Marvel’s Wolverine.

Le mutant des griffes d’Adamantium a une longue carrière dans le monde des jeux vidéo, à la fois seul et en compagnie d’autres héros. Nous avons vu le morose Logan, par exemple, dans X-Men Legends, la récréation mythique de Konami, Marvel Ultimate Alliance, plusieurs versements Lego, X-Men Origins : Wolverine, ou dans celui qui pour moi est l’un des meilleurs, X- Hommes 2 : La vengeance de Wolverine. En fait, ce dernier est celui que je voudrais Jeux d’insomnie emprunter quelques idées.

Nous commencerons par dire que Wolverine n’est pas Spider-Man. Je sais que c’est une évidence, mais je le souligne car je doute que nous soyons confrontés aux mêmes produits. Voyons voir que ses développeurs vont tirer parti des idées et des mécanismes des livraisons d’arachnides, c’est indéniable, mais je pense que nous aurons également quelques différences.

Combat

D’une part, bien que les combats du titre du wall-crawler boivent sans dissimulation de la saga Arkham, ils ont leur propre personnalité grâce à l’agilité et la vitesse de Peter Parker. De son côté, Logan est beaucoup plus sauvage et viscéral au combat, étant plus proche de Batman dans ce cas. Cela me fait penser que les combats seront encore plus similaires à ce qui a été vu dans la saga Rocksteady.

De plus, je pense que le personnage peut tirer beaucoup plus parti de ses capacités furtives que Spider-Man. Probablement le même que celui vu dans les titres du Dark Knight, dans lequel passer inaperçu était le plus utile. En fait, c’est là que les capacités de suivi du mutant pourraient être sauvées, de la même manière que nous pouvions déjà en profiter dans X-Men 2: Wolverine’s Revenge.

tourisme

Par contre, et malgré le fait que je sois assez fan des mondes ouverts, je pense qu’avec ce personnage ça va marcher tout aussi bien que le wall-crawler. Je pense que ce serait une meilleure option de choisir les missions à partir d’une sorte de base centrale, et qu’elles se déroulent dans des scénarios relativement ouverts et larges, mais avec un objectif défini. Un peu comme dans Marvel’s Avengers de Square Enix, mais sans autant d’ordre de remplissage.

Cela nous permet aussi de découvrir des lieux bien plus variés qu’une simple ville comme New York. Gardez à l’esprit que le mutant n’a jamais cessé de voyager, nous avons donc de nombreux endroits qui visite. Ainsi, nous pourrions entrer dans le monde souterrain de Madripur, profiter des magnifiques paysages du Japon ou retourner à la maison spirituelle de Wolverine, le lac Alkali. Cela ferait certainement du titre une expérience plus enrichissante.

Snikt !

Une autre chose que j’aimerais mais que je vois peu probable, c’est que la sauvagerie du personnage soit fidèlement reproduite. Non seulement dans ses coups de poing ou ses animations, mais aussi dans le fait que Wolverine ne coupe pas un cheveu, mais coupe les autres. Ses griffes ne sont pas un ornement, sinon d’authentiques machines à vous faire souffrir. De plus, Logan ne s’est jamais soucié de tuer et cela fait partie de sa personnalité. Mais comme je l’ai dit, je doute que cela se reflète dans le titre. Peut-être qu’on démembre des robots ou des choses comme ça.

Camées

Bien sûr, je veux aussi voir le mutant partager des moments avec d’autres personnages comme Deadpool, les X-Men ou le même Spider-Man d’Insomniac. J’aime toujours ces petites interactions de super-héros, surtout à cause du caractère colérique de Logan.

Et bien sûr, si on parle des autres personnages de la maison d’édition, on ne peut pas oublier les ennemis mythiques de Wolverine. J’ai hâte de voir des matchs spectaculaires contre Magneto, Sabretooth, Lady Mortal, le Silver Samurai, Gorgon ou son propre fils Daken. Je ne désapprouverais même pas un combat contre certains des gentils comme Hulk ou Captain America. Adrénaline pure.

Eh bien, ce sont quelques-uns de mes souhaits et propositions pour Marvel’s Wolverine. La vérité est qu’il est très probable que nous ne verrons pas le jeu vidéo pendant longtemps, mais il est toujours amusant d’évaluer certaines des possibilités. Et que voudriez-vous voir ?

Allons-y !