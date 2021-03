Aujourd’hui, nous aurons une table ronde de Microsoft et Bethesda

Si vous voulez en savoir plus sur la collaboration de ces deux-là, notez ce nouveau terme: table ronde Microsoft et Bethesda.

Nous avons vu des flux, des événements, des discussions, des directs et des millions de choses ces mois-ci. Mais les gars de Xbox ont dû trouver un nouveau terme à ajouter à la liste. C’est la table ronde de Microsoft et Bethesda que les entreprises ont annoncée pour aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Bien que, oui, pour le moment, il semble que sans grandes annonces.

Comme confirmé Aaron Greenberg, les deux studios auront une belle discussion aujourd’hui à partir de 19h00 PST. Nous pouvons le suivre en direct sur YouTube, dans le lien que vous avez sous ces lignes.

Cependant, pour ceux d’entre vous qui se préparent déjà pour les annonces, les surprises et autres choses, partez au volant. Cet événement ne sera pas à ce sujet. Autrement dit, ils ne se concentreront pas sur les nouvelles, les révélations ou autres. Il s’agit davantage, comme le dit Aaron, de faire connaissance avec l’équipe et les gens de Bethesda.

Ne vous attendez donc à rien de la sortie du prochain jeu de la société ou de la sortie du nouveau The Elder Scrolls exclusif à la Xbox Series X et au PC. Évidemment, l’événement sera axé sur la présentation d’un style de travail, la façon dont les équipes sont réparties et la fabrication d’un peu plus d’ananas. Pour le reste, il vaut mieux ne pas nourrir ce monstre appelé « hype ».

Rejoignez-nous ce matin à 10h PST pour une table ronde entre les membres de l’équipe de @Xbox & @bethesda. Notez que ce n’est PAS CONCENTRÉ SUR LES NOUVELLES / RÉVÉLATIONS, mais une excellente occasion d’en savoir plus sur les équipes et les gens de Bethesda. #BethesdaJoinsXbox https://t.co/0CsixjpLtz – Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) 11 mars 2021

De cette manière, Microsoft continue d’éviter de parler en détail de ce que signifie cette acquisition de Bethesda de sa part. Hier encore, nous savions que tous les jeux publiés par la société ne seront pas exclusifs à la Xbox et au PC. Certains continueront d’être multiplateformes et, de plus, les suivants auront même, par contrat, une certaine exclusivité avec Sony. Il faudra donc attendre encore un peu pour le savoir.