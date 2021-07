Aujourd’hui Manos Arriba, Chef ouvre: à quoi ça ressemble et où le voir

Après que MasterChef Célébrité arrive Levez la main, chef ! Le concours de cuisine est devenu l’émission de téléréalité la plus regardée lors d’une pandémie en Argentine. Le programme avec des célébrités comme participants a explosé en audience et, en grande partie, grâce aux jurys. Donato de Santis, Germán Martitegui Oui Damien Bétular Ils sont passés de cuisiniers prestigieux à interprètes du concours.

Beaucoup de téléspectateurs ont été attirés par le charisme et la manière d’être de chacun d’entre eux, à tel point qu’aujourd’hui ils présentent leur propre show. Levez la main, chef ! C’est une proposition qui ne passera pas par voie aérienne, c’est-à-dire par Telefe, où vous pouviez voir l’ancien concours. Nous vous disons comment et où le voir.

Tout sur Manos Arriba, Chef !, la nouvelle émission de téléréalité culinaire







A cette occasion, les chefs argentins de renom Donato de Santis, Damian Betular Oui Martitegui allemand, ils s’affronteront pour découvrir qui est le meilleur des trois. Le programme consistera à faire équipe avec deux autres invités pour préparer des plats accrocheurs et nouveaux dans une compétition chronométrée où ils ne peuvent pas utiliser leurs propres mains pour cuisiner.

Tout sera lié au thème du plat du jour et variera en fonction de l’animateur de chaque épisode. Si l’hôte est Donato, ce sera un plat italien. Dans le cas d Martitegui, une recette très gourmande. Et, si l’hôte est Bétular, la sélection, bien sûr, sera celle d’un dessert.

De cette façon, une fois que le participant a terminé le plat, il peut recevoir des instructions des chefs pour atteindre un niveau supérieur. Maintenant, oui, ils ne peuvent jamais avoir de contact avec la plaque. Sinon, ils seraient disqualifiés. Puis ce sera l’heure de la dégustation tant attendue et ce sera là où l’hôte déterminera quel est le plat gagnant.

Comment et où voir Manos Arriba, Chef !

Les fonctionnalités de la série 10 épisodes et on peut le voir à partir de ceci 29 juillet dans primordial +, le service de streaming premium de ViacomCBS. Cette plateforme est arrivée en Amérique latine cette année et possède déjà un vaste catalogue avec des séries, des documentaires, des émissions de téléréalité et des films pour tous les goûts. Acapulco Shore, tuant Eve, votre honneur, ne sont que quelques-unes des propositions disponibles.