« Aujourd’hui fait mal »: Amanda Kloots reflète le premier anniversaire de la mort de son mari Nick

Il y a un an, l’acteur Nick Cordero a perdu sa bataille contre COVID-19, mourant le 5 juillet 2020 de complications après avoir contracté le virus. Il n’avait que 41 ans.

Et un an plus tard, sa veuve Amanda Kloots, continue de lutter contre le deuil et de trouver un moyen de comprendre et de faire face à sa perte. Son dernier effort est une publication Instagram de vidéos et de photos mettant en vedette Nick, elle-même et leur fils de 2 ans Elvis, honorant l’anniversaire de sa mort, appelant leur mariage son « ère Nick »:

« Un an », a-t-elle écrit en légende. « Aujourd’hui, ça fait mal, il n’y a pas d’autre solution. Il y a un an, tu nous as quittés et tu es devenu notre ange au paradis. Tu étais entouré de tant d’amour et Led Zeppelin jouait sur Spotify – c’était sans aucun doute votre faute, pas la mienne. »

Elle a poursuivi: « Ce qui s’est passé était impensable, te perdre était ma plus grande peur. Je te disais tout le temps: » Ne t’avise d’aller nulle part. Si je te perdais, je ne sais pas ce que je ferais. ‘ Il n’y a pas eu un jour cette année où vous n’avez pas été manqué, pensé et parlé. Merci d’être notre ange gardien, de m’avoir envoyé des signes, d’être mon DJ au paradis. »

Cordero était un acteur de Broadway (« Waitress », « Rock of Ages ») qui a remporté une nomination aux Tony pour son rôle dans « Bullets Over Broadway ». Lui et Kloots, 39 ans, danseur et instructeur de fitness (et depuis sa mort, co-animateur de « The View ») se sont mariés en 2017 et Elvis est né en 2019. Il a contracté COVID en mars dernier et a passé trois mois à le combattre. Ses poumons ont été « gravement endommagés », a déclaré Kloots sur Instagram en avril 2020, et la jambe droite de Cordero a finalement dû être amputée en raison de caillots sanguins, mourant quelques mois plus tard.

Nick Cordero et Amanda Kloots avec le casting de « Bullets Over Broadway » aux Tony Awards en juin 2014 à New York. Theo Wargo / Getty Images

Depuis lors, Kloots s’est consacré à parler de lui publiquement aussi souvent que possible, pour aider à garder sa mémoire vivante. En juin, elle a révélé un tatouage arc-en-ciel qu’elle s’était fait qui lui rappelait leur famille; elle a fait la promotion de son livre « Live Your Life: My Story of Loving and Losing Nick Cordero » sur AUJOURD’HUI, en disant: « Je sais que Nick voudrait que j’aille de l’avant », et a déclaré au New York Times qu’elle était « déterminée à garder sa voix vivant. »

Dans son message sur Instagram aujourd’hui, elle a ajouté : « Nous n’avons eu que quelques courtes années ensemble mais elles étaient remplies de tant d’amour, de rires, d’aventure, de rêves, de changement et de croissance. C’était mon ‘ère Nick’ et j’aurai ça pour toujours. »

Des amis célèbres ont fait des commentaires : « Je pense à toi aujourd’hui et te serre si près. Je t’aime », a écrit Jennifer Love Hewitt. « Je vous envoie tellement d’amour », a ajouté Ashley Tisdale.

Kloots s’est également assuré de souligner la première chanson jouée sur les images vidéo de l’anniversaire, disant qu’elle s’appelait « A Few Stars Apart » et qu’elle était de « l’incroyable » Lucas Nelson.

« Les paroles sont si belles mais celles du deuxième couplet me touchent à chaque fois », a-t-elle écrit, puis a cité les lignes clés : « Et c’est difficile de ne pas te retenir / Mais je suis toujours au sol / La lumière tu me manques m’a donné / ton son d’amour me manque / Jamais une nuit ne passera / Oublier les étoiles dans le ciel. »