Aujourd’hui, depuis plus de 30 ans. Avec quoi jouiez-vous?

Si vous êtes né quelque part entre les années 70 et 80, félicitations: vous êtes officiellement en passe de devenir un classique. Mais pour l’instant, je préfère le terme semi-neuf. Bien que la jeunesse n’ait pas encore abandonné nos corps, les premiers maux du temps commencent à apparaître.

Ne passez pas inaperçu, vous savez de quoi je parle. Le manque de poils sur le capot, les problèmes de transmission / genoux et les premières douleurs châssis. On peut encore jouer avec tout ça car ce n’est toujours rien de grave. En fait, avec un peu d’entretien, la plupart de ces maux disparaissent – à l’exception de la calvitie, je suis désolé.

Mais aujourd’hui, ma proposition est d’oublier les particularités de l’âge adulte. Tu te souviens quand nous étions énervés? De l’excitation de Noël? Les publicités de jouets, l’anticipation de la saison de Noël, les vacances de Noël qui ont duré plus de deux semaines (!) Et que nous pensions être trop peu – nous savions à peine ce qui nous attendait.

Tout cet amalgame de souvenirs et de circonstances de la vie adulte m’a rappelé les Noëls d’il y a plus de 25 ans. Des Noëls qui se sont matérialisés dans l’espoir de recevoir certains des jouets de cette liste.

Fermez vos enfants et embarquez avec moi dans ce voyage nostalgique à une époque où les smartphones, le wifi et Internet étaient de la science-fiction.

1. Simulateurs analogiques

Nous avons déjà parlé de ce fantastique simulateur. Le plaisir consistait à conduire la voiture, conçue et fixée sur un tableau de bord, avec la route derrière elle. Pendant la conduite, il était possible d’allumer les phares, de klaxonner, d’allumer les clignotants et d’augmenter la vitesse à l’aide du levier de vitesses.

Il y avait plusieurs versions, mais l’une des plus recherchées était le Tomy Racing Cockpit.

2. Micro-machines

Un autre des jouets dont nous avons déjà parlé ici. La panoplie de modèles de tous types, avec la particularité des petites dimensions, est aussi un classique de l’enfance de tout Petrolhead.

Vous vous en souvenez à coup sûr. Malheureusement, nous n’avons pas trouvé la version portugaise.

3. Voitures télécommandées

À piles, à piles, à gaz ou même câblés, vous en avez au moins un. Si vous ne l’avez pas fait, c’est probablement le résultat d’une grossesse non désirée.

Jusqu’au milieu des années 90, Nikko dictait les règles dans les grands magasins et chez moi. Entre-temps, Tyco a proposé des voitures un peu plus exubérantes, mais elles ne m’ont jamais convaincu. Quant aux modèles à essence, je n’en ai pas encore acheté un…

4. Matchbox, Hotwheels, Bburago, jouets Corgi…

Ce classique que tous les enfants ont demandé au supermarché, rendant la vie de leurs parents infernale et leur faisant honte quand la réponse est négative.

Les deux premiers, Matchbox et Hotwheels, représentaient ce bonus que vous pouviez obtenir sans raison particulière, lors d’un voyage au supermarché. Ensuite, il y avait les collections de 30 voitures de magasins chinois dont les roues insistaient parfois pour ne pas tourner. Sa fin était généralement triste.

5. Pistes de course

Les pistes existent encore aujourd’hui, comme les voitures à sous, mais elles sont beaucoup plus avancées. À mon époque, ils se composaient d’un huit, juste et seulement un peu plus d’un mètre de long. Ils ont été assemblés avec des pièces qui s’assemblent pour établir le contact nécessaire pour que les voitures puissent ensuite se déplacer à travers le magnétisme créé et avec une commande pour chaque voiture.

À ce stade, notre plus grand drame a été de convaincre nos parents d’acheter plus de « cellules graisseuses » que ces morceaux détruisaient à une vitesse folle.

6. LEGO

C’était l’un de mes jouets d’enfance. La liberté qui nous a permis était totale et à partir des pièces des kits initiaux j’ai commencé à faire mes adaptations. Voitures de police avec des canons sur le toit, bateaux volants, motos sous-marines, etc.

J’en ai encore, et toi?



7. Playmobil

Si l’un de vous a déjà des enfants à la maison, dites-moi quelque chose: le petit joue-t-il toujours avec ça? Est-ce qu’ils jouent, il y a encore de l’espoir dans l’humanité.

Comme LEGO, c’était l’un des jouets les plus récurrents de mon groupe d’amis. Mais au sein de ceux-ci, il y avait deux groupes: ceux qui préféraient Playmobil avec des voitures et les «autres» qui préféraient les châteaux, les cow-boys et les bateaux pirates.

Le plastique était de haute qualité, pratiquement incassable. Autant d’heures à jouer avec une ambulance comme celle-ci:



8. Les premières consoles

Je suis de l’époque où il y avait quelque chose qui s’appelait «SEGA Club». Les consoles faisaient leurs premiers pas vers la massification et au France la reine des consoles était la Mega Drive, elle coûtait 50 contos – pour ceux qui ne savent pas convertir, c’est 250 euros. Une console qui comportait un simulateur, la Formule 1. Réaliste? Pas vraiment. Mais nous ne voulions pas savoir.

Puis il y a eu Sega Saturn et Sony Playstation, et le programme du Temple des Jeux, et… Gran Turismo. Je sais que j’aurais pu remonter le temps et parler de Spectrum mais je ne veux pas me sentir si vieux.