Aujourd’hui, dans « Des choses dont personne ne m’avait dit qu’elles se passeraient dans le futur »: je mets à jour le firmware de certaines ampoules

Si je te demande de me dire comment utiliser une ampoule Vous dites sûrement que vous le vissez, appuyez sur l’interrupteur sur le mur et la lumière s’éteint. Il n’en a pas plus, c’est une ampoule, à quoi vous attendiez-vous, non? Et bien non. De temps en temps j’aime profiter de cet espace que j’ai tous les samedis pour commenter mon expérience avec les produits que j’achète, comme le moniteur 144 Hz, le clavier mécanique, la chaise de jeu et, aujourd’hui, quelques ampoules connectées.

Nous convenons que je suis en retard, sans aucun doute. Les ampoules connectées sont sur le marché depuis quelques années (c’est-à-dire que même LIDL a la sienne), mais ce n’est pas le cas jusqu’à présent. J’ai encouragé à les mettre dans mon bureau. Cinq, ni plus, ni moins: trois à l’étage, un sur la table et un autre dans un projecteur de film que j’ai traîner et que, franchement, je ne sais pas comment ça s’est passé à la maison. Maintenant, je ne peux plus vivre sans eux, bien sûr, ils sont super confortables, bien qu’ils aient aussi les leurs.

Ampoules connectées, quelles choses

Les ampoules connectées sont un festival de lumière et de couleur. Je les ai configurés avec HomeKit, Google Assistant et Alexa pour pouvoir les activer et les désactiver avec ma voix, pour créer des environnements lorsque je joue sur l’ordinateur (ils prennent tous une couleur rouge douce que j’aime) et pour m’assurer lorsque je suis loin de chez moi que tout est en ordre (allez, pas J’ai laissé les lumières allumées).

La configuration, bien qu’elle dépende de chaque ampoule, est simple, mais ici la chose commence. Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, démarrer une ampoule consistait à la visser et c’est tout. Maintenant, vous le connectez à votre mobile, puis il se connecte au réseau WiFi et vous pouvez le contrôler à distance depuis n’importe quel appareil. Moi par exemple, Je les contrôle soit avec ma voix soit avec l’horloge, ce qui est un immense plaisir (et incroyable, si vous y réfléchissez, car vous contrôlez une ampoule connectée depuis une montre intelligente).

Après avoir déconné avec eux pendant un moment, cela m’a frappé les ampoules avaient une mise à jour. J’étais un peu étonné. Je suis plus qu’habitué à mettre à jour des applications, des mobiles, des tablettes, des ordinateurs, des écouteurs et presque tous les gadgets qui passent entre mes mains, mais cela a attiré mon attention sur le fait qu’une ampoule, dont la fonction pratique est de donner de la lumière, avait une mise à jour du firmware.

le changelog c’était le classique « corrections de bugs et améliorations de la connectivité« , c’est-à-dire améliorer les performances de l’ampoule et résoudre certains problèmes de connexion que je n’ai d’ailleurs pas souffert. Rien d’étrange, il n’y avait pas de nouveauté comme » maintenant l’ampoule est capable de telle ou telle chose « . C’était un mise à jour de maintenance d’une vie, mais pas pour un mobile avec un processeur 5 nanomètres et un écran 144 Hz, ou un ordinateur, ou des écouteurs qui annulent désormais mieux le bruit, non, pour une ampoule.

La vérité est que je pense que c’est fabuleux que nous ayons atteint ce point où vous pouvez augmenter la sécurité d’une voiture, améliorer la stabilité d’une ampoule ou donner plus de fonctions à un haut-parleur via la mise à jour du logiciel. Je vous dis aussi que j’ai vu des gens exécuter «DOOM» sur une calculatrice avec une batterie 770 pommes de terre, donc à ce stade, je peux presque m’attendre à tout.

C’est une de ces choses qu’au moins moi, quand j’étais petite, je n’imaginais pas pouvoir arriver et, comme je l’ai dit, cela semble sensationnel. Je suis en retard pour les ampoules intelligentes, oui, mais elles me semblent être plus qu’une preuve évidente que la technologie progresse à pas de géant presque sans s’en rendre compte, qu’elle entre de plus en plus dans nos vies et que ça peut être merveilleux. Sauf quand il est temps de mettre à jour toutes les lumières la prochaine fois, bien sûr. Et maintenant oui, « OK Google, éteins les lumières. »