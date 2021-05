Aujourd’hui, dans « Des choses auxquelles personne ne s’attendait »: une version de ‘Gears of War 3’ pour PS3 à laquelle on ne pourra pas jouer sur une PS3 classique

L’une des sagas les plus connues sur Xbox et PC est, de loin, «Gears of War». La franchise Marcus Phoenix n’a jamais fait le saut sur PlayStation, du moins officiellement. Et nous disons officiellement parce que cette semaine une version de ‘Gears of War 3’ a été publiée pour, oeil, PlayStation 3. Et le plus curieux est que, même si nous avons une PlayStation 3 à la maison, nous ne pourrons pas joue-le.

Cette version, apparemment, a été créée le 19 mai 2011 et a été publiée par un utilisateur nommé PixelButts. Selon Kotaku, qui a rapporté l’existence de ce jeu l’année dernière, cette version avait été développée par Epic Games pour tester Unreal Engine 3 sur PlayStation 3. Il est maintenant disponible en ligne pour que «n’importe qui» puisse jouer au jeu. Ou non.

Un jeu auquel on ne peut pas jouer

PixelButts a téléchargé la version du jeu sur Internet Archive, d’où elle peut être téléchargée sans problème majeur. Comme il l’explique, ce fichier de données a été créé par Epic Games en tant que test de l’Unreal Engine 3. Le code a été divulgué il y a dix ans « et il est resté inutilisable tout en circulant parmi les collectionneurs. » PixelButts assure avoir été la première personne à le faire fonctionner (neuf ans plus tard) et, à l’occasion du dixième anniversaire de la création de cette compilation, a décidé de la rendre publique.

Epic Games a expliqué à Kotaku que cette version était « un sous-produit du processus de test interne du moteur Unreal Engine 3 d’Epic, qui utilisait à la fois » Gears « et » Unreal Tournament « , et que cela n’a jamais fait partie d’un travail de produit réel pour PlayStation 3«Je veux dire, ça n’allait pas être un jeu vidéo PS3, c’était juste un test.

Avec le code en main, vous pourriez penser qu’il suffirait de télécharger les fichiers, de les graver sur un disque et de les mettre sur une PS3 pour les lire, mais la vérité est que ce n’est pas le cas. Pour exécuter le jeu, vous avez besoin d’un kit de développement PlayStation 3, qui a un peu plus de RAM que la console elle-même. Un émulateur pourrait être utilisé, mais l’utilisateur affirme que le jeu ne dépassera pas l’écran principal du jeu.

Dans le cas hypothétique où nous avions un kit de développement PlayStation 3 et les connaissances nécessaires pour démarrer le jeu, nous trouverions un titre dont les FPS sont très peu stables et pleins de problèmes visuels. Comme il ne sera pas facile de l’exécuter, dans la vidéo sur ces lignes, vous pouvez trouver un gameplay de huit heures.