Aujourd’hui c’est le jour de la marmotte et on vous dit où voir le film avec Bill Murray

Aujourd’hui, c’est le jour de la marmotte classique qui nous rappelle le film emblématique mettant en vedette Bill Murray et Spoiler vous indique où le voir. Attention!

Le jour de la marmotte est une célébration classique des agriculteurs aux États-Unis et au Canada qui vise à prédire la fin de l’hiver dans ces pays grâce au comportement de cet animal mignon une fois qu’il a fini d’hiberner. Si en sortant de son terrier le petit animal ne voit pas son ombre parce que c’est une journée nuageuse, il sortira de sa cachette, ce qui signifie que l’hiver va bientôt se terminer. Cependant, si la marmotte voit son ombre due à la présence du soleil et retourne dans le terrier, cela signifie que l’hiver durera encore six semaines.

Hollywood a donné un chapitre très spécial à cette célébration classique avec un film emblématique mettant en vedette Bill Murray et Andie MacDowell où l’acteur de Ghostbusters donne vie à Phil Connors, météorologue pour une chaîne de télévision qui doit couvrir cet événement à Punxsutawney, une modeste ville de Pennsylvanie qui le marquera à jamais. Parce que?

un film inoubliable

Vous vous souvenez sûrement de l’intrigue de Le jour de la marmotte, mieux connu comme Sort du temps par ici, où le personnage de Bill Murray, amer et malheureux, se réveille encore et encore le même matin où se perpétue cette tradition nord-américaine unique. Petit à petit, Phil Connors va changer d’attitude puisqu’il vit la même journée à plusieurs reprises. Finalement, il tombe même amoureux de sa collègue, la productrice Rita, interprétée par Andie Mc Dowell.

Groundhog Day est un film devenu culte pour le public du monde entier fasciné par l’interprétation que Bill Murray Il joue Phil Connors en plus, bien sûr, des différentes surprises que réserve cette intrigue créative. Dans Tomates pourries les spécialistes attribuent un total de 94% d’acceptation tandis que le public le souligne avec un solide 88%.

Où tu peux voir Le jour de la marmotte Actuellement? Il est présent dans le catalogue de Jeu de Google à acheter dans ce service. Vous ne pouvez pas le regarder sur une autre plateforme de streaming ou gratuitement. Cependant, se souvenir de ce classique ne fait jamais de mal et vous montrer Sort du temps nouvelles générations n’est pas une mauvaise idée non plus, après tout, vous pouvez célébrer votre propre jour de la marmotte famille regardant la bande. Qu’est-ce que tu penses?

