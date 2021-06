AUJOURD’HUI annonce le nouveau bébé Gerber, Zane

Le nouveau bébé Gerber a un sourire qui peut illuminer une pièce et une maman qui est une survivante.

Zane Kahin, quatre mois, a été annoncé aujourd’hui comme le nouveau bébé Gerber, surprenant ses parents, Micheal et Erin, en direct à l’antenne. Ce n’était que la dernière heureuse surprise pour la famille : Erin et Mike espéraient avoir des enfants mais ne savaient pas si Erin serait capable de concevoir naturellement après avoir subi un traitement contre le cancer du sein à l’âge de 27 ans.

Le plus récent « porte-parole » de Gerber, Zane, 4 mois, se réveille souvent en riant et adore traîner avec les deux chiens de la famille, disent ses parents. Avec l’aimable autorisation de Gerber

Erin a déclaré à AUJOURD’HUI que le diagnostic de cancer dans la vingtaine était un tourbillon. Elle a subi une double mastectomie, une chimiothérapie et une radiothérapie, et elle n’était pas sûre de l’incidence de son traitement sur ses chances d’être maman un jour – quelque chose qu’elle savait être important pour elle.

Quand Erin et Mike se sont mariés et ont décidé de fonder une famille, elle était prête à suivre des traitements de fertilité pour tomber enceinte. Ce fut une très bonne surprise lorsque Zane est arrivé sans aucune intervention.

Plus de 90 000 parents ont inscrit leurs bébés au concours de bébés Gerber de cette année. Pour les Kahin, cela a commencé comme une blague – Mike a toujours plaisanté sur la façon dont tout le monde dit que chaque bébé est mignon. Quand il est tombé sur le concours Gerber, il a finalement pensé à un moyen de savoir si Zane est mignon.

Maintenant ils savent !

Ouais papa, on pense que c’est officiel : ton bébé est super mignon. En tant que tout nouveau bébé Gerber, Zane Kahin est également le « Chief Growing Officer » de l’entreprise. Avec l’aimable autorisation de Gerber

La famille Kahin a remporté un prix en espèces de 25 000 €, des produits Gerber gratuits jusqu’à 1 an et une garde-robe d’une valeur de 1 000 € fournie par Gerber Childrenswear. La société proposera également un body et un tee-shirt inspirés de Zane ; pour chaque achat, Gerber Childrenswear fera un don de produit d’une valeur égale à l’association caritative Delivering Good.

Être un bébé Gerber, c’est bien plus qu’avoir l’air mignon ; Zane sera le « chef testeur de goût » officiel pour les nouveaux produits alimentaires pour bébés en plus de servir de « chef de la culture » ​​de l’entreprise.

Tout cela fait partie du travail d’une journée de bébé pour Zane, un garçon riant au rire contagieux. « Zane est notre petit comédien – il adore se faire craquer et se réveille même en riant », a déclaré Erin. Il aime particulièrement son videur et ses liens avec les chiens de la famille, Rexy et Liv, selon ses parents.

Ann Turner Cook est devenue le premier « bébé Gerber » lorsqu’un croquis de son doux visage ornait le produit de la société en 1928 ; son identité était un secret jusqu’en 1978. Avec l’aimable autorisation de Gerber

Le bébé Gerber original est Ann Turner Cook, qui est devenue le visage des produits Gerber après qu’une amie de la famille, Dorothy Hope Smith, ait esquissé un portrait au fusain d’elle lorsqu’elle était bébé et l’a soumis à Gerber en 1928 pour un concours visant à trouver le visage officiel de l’entreprise.

Cook, originaire de Tampa, est un professeur d’anglais à la retraite et un romancier mystère. En 2018, elle a rencontré le bébé Gerber de l’époque, Lucas Warren, qui était le premier bébé Gerber atteint du syndrome de Down. « Ann Turner Cook est vraiment une femme merveilleuse et un plaisir d’être avec elle », ont déclaré les fiers parents de Lucas, Cortney et Jason, AUJOURD’HUI.

