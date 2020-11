Augmente la peur d’une vague de viols

L’interruption de grossesse résultant d’un viol effectué en toute sécurité par un service de santé est soutenue par 82% des Brésiliens, et 88% considèrent que chaque ville devrait avoir un service d’avortement prévu par la loi, afin que la victime puisse choisir de continuer ou pas de grossesse. Cependant, seuls 46% ont déclaré connaître un service de santé pour les victimes de viol.

C’est ce que le sondage Perceptions sur le viol et l’avortement prévu par la loi, des instituts Patrícia Galvão et Locomotiva, a révélé hier (9). Selon la directrice de recherche de l’Institut Locomotiva, Maíra Saruê Machado, l’impact du viol est une réalité proche de la population, puisque 52% des personnes interrogées connaissent une femme ou une fille qui en a été victime et 16% des femmes disent avoir subi des violences sexuelles.

L’enquête a été réalisée en ligne entre le 1er et le 14 septembre et a recueilli l’opinion de 2 mille hommes et femmes, âgés de 16 ans ou plus, dans tout le Brésil.

Parmi les femmes, 95% ont déclaré avoir peur d’être violées tous les jours et 78% ont déclaré avoir très peur. Parmi les hommes, 92% ont peur que leur fille, mère, épouse ou petite amie soit victime d’un crime.

«La plupart d’entre eux connaissent une femme ou une fille qui a été victime et la perception est unanime que les Brésiliens craignent que cela leur arrive. Les conséquences d’un viol sur la vie de la victime, qu’elle soit psychologique, physique ou non désirée, sont également largement reconnues. Mais la recherche montre que l’accueil de l’État par les femmes et les filles victimes, que ce soit dans les commissariats de police ou dans le système de santé, peut être plus nuancé », a déclaré Maíra.

L’enquête souligne que 91% des femmes pensent qu’elles diraient à quelqu’un si elles étaient victimes de viol et 68% compteraient certainement. Les raisons signalées qui empêcheraient la communication du crime sont la honte, la gêne et la peur d’être révélées. Dans l’échantillon, 92% des femmes déclarent qu’elles déclareraient si elles étaient des victimes, mais 53% des répondants ont déclaré que les victimes ne signalent généralement pas.

Seulement 29% pensent que la police est très préparée à aider les victimes de viol et 93% conviennent que chaque victime de viol qui se rend au poste de police ou au service de santé devrait être informée des moyens de prévenir les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Parmi ceux qui connaissent une victime, 17% ont déclaré qu’elle était tombée enceinte et dans 42% de ces cas, la grossesse a été interrompue.

Pour la directrice exécutive de l’Institut Patrícia Galvão, Jacira Melo, la recherche montre un soutien à l’accueil des victimes de viol par les services publics.

«L’idée que les rapports sexuels sans consentement constituent un viol est déjà répandue et qu’en cas de grossesse, chaque fille et chaque femme a le droit d’interrompre cette grossesse en toute sécurité dans un hôpital public. Et, plus que cela, la majorité de la population convient que chaque ville doit avoir un service de santé pour venir en aide à ces victimes », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne des cas comme la fillette de 10 ans qui a été violée par son oncle et est tombée enceinte, à Espírito Santo, 94% ont déclaré être en faveur de l’interruption de la grossesse.

Formes de violence

L’enquête a également sensibilisé aux principales formes de violence subies par les femmes. Sur le total des répondants, 73% ont signalé la violence domestique, 53% le harcèlement sexuel, 43% l’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes, 42% le viol, 38% la violence physique, 37% le double des heures de travail et 14% ont indiqué le racisme comme forme de violence subie par les femmes brésiliennes.

Lorsque seules les réponses des femmes à l’enquête ont été analysées, le viol est identifié par 44% et indiqué comme la quatrième violence principale subie, tandis que chez les hommes, l’indication tombe à 39%, la sixième place.

Pour 84% des personnes interrogées, le violeur est toujours à blâmer, quels que soient les vêtements ou le comportement de la femme, et 59% comprennent que le viol est l’acte sexuel sans consentement. Sur le total, 94% ne sont pas d’accord pour dire qu’il y a des femmes qui méritent d’être violées.

Interrogés sur des situations spécifiques, 92% ont déclaré qu’il s’agissait d’un viol lorsqu’un homme a forcé une femme à avoir des relations sexuelles; 90% lorsqu’un homme a des relations sexuelles avec une femme inconsciente, ivre ou droguée; 82% lorsqu’un homme a des relations sexuelles avec une femme ayant un handicap mental sévère; 81% lorsque le mari ou partenaire oblige sa femme à se livrer à des pratiques sexuelles dont elle ne veut pas; 77% lorsqu’un homme a des relations sexuelles avec une fille de moins de 14 ans, même si elle l’autorise; et 65% ont déclaré qu’il s’agissait d’un viol lorsqu’un homme «jette» une femme ou touche son corps sans sa permission.

Concernant l’isolement social imposé en raison de la pandémie de covid-19, 81% des personnes interrogées considèrent que la quarantaine contribue à l’augmentation des viols domestiques. Sur le total, 98% conviennent que si quelqu’un découvre qu’une fille est violée à la maison, il doit le signaler. Pour 88%, ceux qui sont témoins ou apprennent un viol et gardent le silence sont également coupables.

La prise en charge des victimes doit offrir une prise en charge psychologique selon 89% des répondants; assistance médicale immédiate pour les ecchymoses et les blessures pour 84%; médicaments pour prévenir les infections sexuellement transmissibles, telles que la syphilis et le VIH pour 83%; et 74% conviennent que la victime devrait prendre la pilule du lendemain rapidement pour éviter une grossesse.