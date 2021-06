Audience de Britney Spears Conservatorship : la chanteuse ne peut pas retirer le stérilet ou avoir un bébé

Lors de son témoignage déchirant aujourd’hui, Britney Spears a déclaré à une salle d’audience que ses conservateurs avaient refusé de lui permettre de se marier et d’essayer d’avoir un bébé.

La pop star a parlé de sa tutelle en cours pour la première fois lors d’une audience de statut.

Son témoignage a révélé que depuis la mise en place de la tutelle en 2008, elle n’a pas pu acquérir une autonomie en matière de santé et de droits reproductifs.

Ceci malgré le fait qu’elle ait été obligée de se produire pour des milliers de personnes dans des spectacles lucratifs dont elle ne voulait pas faire partie, tout en se sentant comme un « esclave » de son père, Jamie Spears.

Britney Spears a révélé qu’elle n’était actuellement pas autorisée à retirer son stérilet.

« J’ai un DIU dans mon corps en ce moment qui ne me permet pas d’avoir un bébé et mes conservateurs ne me permettent pas d’aller chez le médecin pour le retirer », a-t-elle déclaré au tribunal.

Spears a exprimé son désir de se marier et d’avoir un troisième enfant, mais a déclaré qu’elle pensait que ses conservateurs lui avaient refusé le droit de faire des choix concernant sa vie.

«Je me sens ligoté. Je me sens victime d’intimidation et je me sens exclu et seul.

La tutelle empêche Spears de prendre des décisions concernant ses propres soins de santé et semble exercer un niveau de contrôle injustifié sur son corps.

En entendant les propres mots de Spears pour la première fois, il est clair que la tutelle a causé un traumatisme personnel profond dans sa vie.

« Je crois vraiment que cette tutelle est abusive », a déclaré le chanteur. « Je n’ai pas l’impression de pouvoir vivre une vie bien remplie. »

Pendant 13 ans, la vie de la chanteuse a été ralentie et incapable de progresser sans l’approbation de son père qui, selon elle, « aimait le contrôle qu’il avait sur moi ».

Spears dit qu’elle a été droguée au lithium et forcée de se produire.

Tout argument suggérant que les conservateurs de Spears avaient à cœur ses meilleurs intérêts en refusant de lui permettre de retirer son DIU est sapé par les conditions dans lesquelles elle travaille.

« J’ai menti et dit au monde entier que je vais bien et que je suis heureux », a déclaré Spears. « Si je disais cela assez, peut-être que je deviendrais heureux… Je suis sous le choc. Je suis traumatisé … Je suis tellement en colère que c’en est fou.

Spears dit qu’elle s’est sentie «forcée» de travailler, gagnant de la richesse pour sa succession de 60 millions de dollars qui est contrôlée par son père et une équipe de tuteurs.

« Je ne devrais pas être dans une tutelle si je peux travailler. Les lois doivent changer », a-t-elle déclaré.

Spears a continué à travailler et à gagner des millions jusqu’à récemment, remettant en question la nécessité d’une tutelle conçue comme un dernier recours pour protéger les personnes gravement handicapées ou atteintes de démence.

Spears a l’impression qu’elle a été réduite au silence par sa tutelle.

La dépouillant de sa capacité à contrôler son propre corps, la tutelle a également indirectement dépouillé Spears de sa voix.

Le témoignage était une occasion rare d’entendre la chanteuse dans ses propres mots et elle a exprimé sa rage et sa frustration face à un système qui l’opprime depuis si longtemps.

Spears a expliqué comment elle continue de dire au monde qu’elle va bien, même si elle se sent seule et traumatisée à huis clos.

La chanteuse a fait parler d’elle dans des documentaires, des déclarations de son père et tout un mouvement #FreeBritney.

Mais pour la première fois, nous comprenons toute la profondeur de la façon dont sa voix a été étouffée par un système prétendant avoir ses meilleurs intérêts à cœur.

« C’est embarrassant et démoralisant ce que j’ai vécu, et c’est la principale raison pour laquelle je ne l’ai pas dit ouvertement », a-t-elle déclaré. « Je ne pensais pas que quelqu’un me croirait. »

