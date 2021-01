Audi S4 Avant. Un fourgon de sport diesel a-t-il un sens? (vidéo)

La rénovation de l’Audi A4 il y a environ un an a apporté quelque chose de sans précédent dans la gamme de modèles allemands: pour la première fois, le Audi S4 Avant (et donc la berline S4) est désormais équipée d’un moteur diesel.

Le choix était le 3.0 V6 TDI avec 347 ch et 700 Nm de couple maximal auquel un système apparaît encore hybride doux 48 V (ce qui, selon Audi, permet d’économiser jusqu’à 0,4 l / 100 km). Tout cela est envoyé sur les quatre roues grâce au célèbre système quattro et à une transmission automatique à huit rapports. Résultat: la performance des classiques 0 à 100 km / h se fait en seulement 4,9 secondes et atteint (limité électroniquement) 250 km / h de vitesse maximale.

Dans le même temps, il renvoie la consommation typique des moteurs diesel, comme nous le dit Guilherme dans la vidéo, avec une moyenne sur l’autoroute qui a parcouru les 7,2 l / 100 km.

Cela se passe bien, mais cela a-t-il un sens?

Avec des chiffres qui n’embarrassent pas les prétentions sportives de l’Audi S4 Avant et un look à la hauteur, bien que quelque chose de discret – pour quelque chose avec plus d’impact visuel, seul le plus puissant, et l’essence, RS 4 Avant -, allez-vous ajouter un moteur diesel à une camionnette avec des intentions sportives a du sens?

Afin de trouver la réponse à cette question, il est préférable de regarder la vidéo. Dans celui-ci, Guilherme Costa vous permet non seulement de connaître tous les détails de cette camionnette, mais tente de répondre à la question qui sert de base à cet article.