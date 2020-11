Audi RS 6 GTO. C’est ainsi que se célèbre le 40e anniversaire du quattro

Le fantastique Audi RS 6 GTO que vous voyez dans les images est la création d’un groupe d’apprentis de l’usine Audi de Neckarsulm, dirigé par le directeur du design d’Audi, Marc Lichte, et, comme nous pouvons l’imaginer, il ne devrait pas atteindre la ligne de production.

Comme son nom l’indique, la RS 6 GTO est basée sur la RS 6 Avant déjà musclée visuellement. Les images n’étaient pas accompagnées de spécifications supplémentaires, nous supposons donc que, sous les nouveaux vêtements, nous avons les mêmes numéros que le modèle de production. Soit 600 ch et 800 Nm délivrés par le V8 twin turbo de 4,0 l de capacité, avec une traction ace… quattro grâce à une transmission automatique à huit rapports.

Les tenues exubérantes de cette RS 6 GTO sont un hommage à un monstre sur les circuits: le Audi 90 quattro IMSA GTO, qui a participé au championnat éponyme en 1989 avec des résultats dévastateurs … pour la compétition.

Même si elle n’a pas participé à toutes les courses de championnat, la 90 quattro IMSA GTO a dominé, permettant à Audi d’atteindre la deuxième place du championnat cette année-là. Une voiture qu’Automobile Reason a déjà traitée plus en détail. Souvenez-vous de ces mots:

En retournant à la RS 6 GTO, la connexion au 90 quattro IMSA GTO est visible. En commençant par la décoration extérieure et en terminant par ces énormes bonnets blancs sur les roues, en passant par le généreux divulgacher couleur rouge et les échappements latéraux, à la 90 quattro – seront-ils réels? L’avant de la RS 6 Avant, qui traitait déjà de l’agressivité visuelle pour vous, est devenu encore plus agressif, le Single Frame et les prises d’air inférieures presque fusionnées en une seule.

À l’intérieur, oubliez de prendre la famille et le chat – il n’y a de place que pour le conducteur et un passager, assis dans deux baquets. Les sièges arrière ont été retirés et à leur place, s’étendant à travers la cabine, nous voyons un arceau.

Comme nous l’avons dit au début, cette création insensée ne devrait pas donner lieu à une édition limitée, mais Audi dévoilera publiquement la RS 6 GTO lors d’un prochain événement.

Après l’Audi TT RS 40 ans de quattro – une édition spéciale uniquement pour l’Allemagne – la RS 6 GTO est le deuxième modèle à émerger lors des célébrations du 40e anniversaire de quattro chez Audi. Ici, nous espérons que vous déciderez également d’honorer, après avoir vu cette RS 6 GTO, le quattro pour lequel nous sommes tous intimidés: le Audi Sport Quattro S1.