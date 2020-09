Audi R8 Spyder contre Lexus LFA. Lequel des V10 à aspiration naturelle est à l’avant?

Même quand il était jeune, il n’était pas le plus rapide, mais sa voix semblait venir directement des dieux mécaniques. Le 4.8 V10 à aspiration naturelle Lexus LFA restera certainement dans l’histoire comme l’un des moteurs d’exploration et d’écoute les plus fascinants de tous les temps.

Les V10 à aspiration naturelle n’ont jamais été courants, mais il faut féliciter que même à un moment où tout semble venir avec un turbo ou une batterie, nous avons toujours Audi r8 (et cousin Huracán) un honorable gardien d’une configuration mécanique aussi précieuse.

Ces deux-là n’ont jamais été rivaux, mais ayant un V10 aspirant naturellement à les unir, cela nous semble une raison aussi valable qu’une autre pour un course de dragsters., cette fois avec l’aimable autorisation de la chaîne Lovecars.

4.8 V10 de la Lexus LFA.

Le LFA monte le 4.8 V10 en position centrale avant, 560 ch à 8700 tr / min, a la propulsion arrière et charge 1480 kg sur la benne. La R8 Spyder charge près de 300 kg de plus (1770 kg), mais son 5.2 V10 est monté en position centrale arrière, charge 620 ch à 8000 tr / min et a quatre roues motrices.

Faites vos paris… Lequel de ces deux glorieux V10 à aspiration naturelle atteindra la fin des 402 m en premier?

À propos du «démarrage à froid». Du lundi au vendredi au Razão Automóvel, il y a un «Cold Start» à 8h30. Tout en buvant votre café ou en prenant le courage de commencer la journée, tenez-vous au courant des curiosités, des faits historiques et des vidéos pertinentes du monde automobile. Le tout en moins de 200 mots.

