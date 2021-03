Audi R18 TDI à vendre, prête à fonctionner, ingénieur inclus

Équipé d’un V6 TDI de 3,7 l et 540 ch, le Audi R18 TDI c’était le dernier modèle exclusivement équipé d’un moteur à combustion à remporter les 24 Heures du Mans et c’est pratiquement pour cette seule raison qu’il occupe une place particulière dans l’histoire du sport automobile.

De plus, il a été l’un des «acteurs» de l’hégémonie dominante d’Audi dans la course française entre 2000 et 2014 (en seulement 14 ans, il n’a pas gagné deux fois).

Pour toutes ces raisons, l’apparition d’un R18 TDI entièrement fonctionnel à vendre est, en soi, un événement, même si cette unité particulière n’a en aucun cas concouru.

Il est allé «masqué»

Cet exemple de l’Audi R18 TDI (2011) dont nous avons parlé aujourd’hui a été utilisé pour les tests d’homologation FIA – il porte le numéro de châssis 100 – et il a une histoire curieuse, c’est le moins qu’on puisse dire.

Bien qu’étant une voiture de l’ère préhybride, cette R18 TDI a été pendant quelque temps «masquée» par la R18 e-tron quattro, l’un de ses successeurs qui a remporté la course française en 2013. En d’autres termes, sa carrosserie a été modifiée, aussi en 2013, pour le modèle le plus récent, pour apparaître lors de divers événements.

En 2018, il a retrouvé sa forme d’origine, Audi utilisant des pièces entièrement nouvelles qu’il avait encore à l’esprit. Stock, après avoir marché depuis… zéro kilomètre!

Cela signifie qu’en principe, le moteur doit pouvoir parcourir 10 000 kilomètres sans problème, tandis que la boîte de vitesses doit pouvoir parcourir 7 000 kilomètres.



Art et révolutions



Annoncé sur le site Art & Revs, ce spécimen est, selon le vendeur, le seul R18 TDI entièrement fonctionnel à être vendu. Dans le même temps, le «veinard» qui l’achète recevra également le contact d’un ancien ingénieur Audi, pour accompagner la voiture jusqu’aux essais auxquels il pourra participer et lui apporter le support technique nécessaire.

Quant au coût de tout cela? Cela reste inconnu. Cependant, sachant qu’il s’agit d’un prototype du Mans prêt, du moins en théorie, à rouler, nous ne nous attendons pas à ce qu’il soit particulièrement abordable et certainement l’ex-ingénieur Audi se fera payer.