Audi Q9, êtes-vous? Nouveau SUV surdimensionné attrapé

Depuis au moins 2013, il y a eu des rumeurs autour d’un Audi Q9, un grand SUV, le plus grand de tous les SUV à quatre anneaux. Après toutes ces années, les rumeurs pourraient enfin devenir réalité.

Nous voyons les premiers signes qu’Audi pourrait travailler sur un futur rival pour des modèles comme le Mercedes-Benz GLS ou le BMW X7, mais la vérité est qu’il n’y a toujours pas de certitude absolue sur ce qu’est vraiment ce prototype de test.

Les doutes sur ce que c’est, surgissent lorsque nous analysons les images plus en détail.

Le prototype de test a été récupéré près des installations d’essais du groupe Volkswagen en Suède et semble n’être rien de plus qu’un Volkswagen Atlas – le plus grand SUV de la marque allemande vendu en Amérique du Nord -, dont l’avant a été remplacé par un autre typiquement Audi (la calandre ) Singleframe le dénonce). L’arrière est également différent du grand SUV Volkswagen, intégrant différentes optiques arrière.

Est-ce toujours une mule d’essai initiale? Peut-être, cependant, il est intrigant que, vu de profil, il conserve exactement les mêmes proportions que l’Atlas (la zone vitrée et les passages de roue trapézoïdaux sont également identiques) qui, nous nous en souvenons, dérive de la plate-forme MQB (le même que la Golf et la Passat, avec moteur transversal), contrairement aux modèles comme le Volkswagen Touareg ou l’Audi Q7 qui dérivent de la MLB (avec moteur longitudinal).

Serait-ce autre chose que l’Audi Q9?

Il y a un autre aspect qui distingue ce prototype des autres pris dans les tests Audi: son camouflage. Il ne correspond pas au type de camouflage que nous voyons dans les prototypes de test de la marque en Europe, mais il correspond au même type de camouflage que celui observé dans les prototypes de test de la marque pour la Chine.

Un détail qui finit par donner lieu à une autre rumeur. Audi pourrait-elle développer un modèle spécifique pour le marché chinois? Ce ne serait rien de nouveau. De nombreux fabricants, comme Audi, vendent des modèles spécifiques pour la Chine. Les plus connues sont peut-être les versions longues des berlines de la marque, comme l’A4 ou l’A6.

Il y en a d’autres, cependant, qui ne sont pas des variantes de modèles déjà connus. Par exemple, il y a près d’un an, nous avons vu Volkswagen lancer un grand monospace (beaucoup plus grand que Sharan) juste pour le marché chinois, Viloran (également basé sur MQB). Audi peut-elle suivre le même chemin et avoir un gros SUV uniquement et uniquement pour le marché chinois?

Nous devrons attendre encore un peu pour une réponse définitive. Ce nouveau SUV Audi XL XL devrait être dévoilé en 2022, qu’il soit Q9 ou non.