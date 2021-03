Audi Q4 e-tron. Des photos d’espionnage montrent un SUV électrique à l’intérieur et à l’extérieur

Après le plus gros e-tron Q6, c’était au tour du nouveau Audi Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback s’ils se laissent prendre dans un ensemble de photos d’espionnage qui anticipent – dans une exclusivité nationale de 45secondes.fr – les formes des nouveaux SUV électriques de la marque allemande.

À l’extérieur, le camouflage abondant rend difficile la compréhension des formes de ceux qui seront, au moins pour l’instant, le plus petit des modèles électriques d’Audi.

Même ainsi, il est possible de confirmer « l’air familial » avec les deux propositions aux proportions que l’on associe facilement, par exemple aux Q3 et Q3 Sportback. Déjà les images obtenues de l’intérieur confirment ce que nous attendions déjà, les deux modèles suivant le style adopté par les dernières propositions Audi.



L’Audi Q4 e-tron Sportback ne cache pas les formes du «SUV-Coupé».

Ainsi, en plus d’avoir deux grands écrans (un pour l’infodivertissement et un pour le tableau de bord) et un design droit, ceux-ci devraient, à notre connaissance, rester fidèles aux commandes physiques.

Que savons-nous déjà?

Déjà révélés en tant que prototypes, les nouveaux Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback seront basés sur la plateforme dédiée aux tramways MEB, la même utilisée, par exemple, par les cousins ​​Volkswagen ID.4 et Skoda Enyaq iV.

Bien que les valeurs de puissance de l’Audi Q4 e-tron et du Q4 e-tron Sportback n’aient pas encore été publiées, la vérité est que les deux prototypes ont été présentés avec 306 ch, et il est très probable que l’une des futures versions apparaisse. avec un niveau de puissance identique.



L’intérieur des Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback ne cache pas «l’air de la famille».

Les 306 ch résultaient de la somme des puissances de deux moteurs électriques, un par essieu (celui situé à l’avant, avec 102 ch et 150 Nm; celui situé à l’arrière avec 204 ch et 310 Nm). Quant à la batterie utilisée dans les prototypes, elle avait une capacité de 82 kWh, permettant une autonomie (WLTP) de 450 km.

Reste à voir à quel point ces chiffres seront proches du modèle de production.