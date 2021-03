Audi Q4 e-tron 2021: la vedette du prochain SUV électrique d’Audi sera la réalité augmentée

Le marché des voitures électriques a de plus en plus d’options dans les marques historiques et nous constatons l’engagement de plusieurs lorsqu’il s’agit d’envisager de vendre uniquement des voitures électriques, comme Volvo. Mais celui qui capte également beaucoup d’intérêt pour ses quelques modèles électriques pour le moment est Audi, qui continue de nous donner des avancées par rapport à ses attentes. Audi Q4 e-tron 2021.

De cela SUV électrique compact En phase de développement, dont la présentation est attendue au deuxième trimestre 2021, on a déjà vu une version Sportback. Maintenant, ils nous montrent les extérieurs et les intérieurs du modèle plus standard du concept, qui devrait être le prochain lancement de la série e-tron après l’impressionnante voiture de sport Audi e-tron GT.

Les dimensions attendues selon le prototype: ce n’est pas un SUV compact

Dans les nouvelles qu’ils ont rendues publiques aujourd’hui, il y a, entre autres données, les dimensions. L’Audi Q4 e-tron 2021 mesure 4,59 mètres de long, 1,865 mètres de large et 1,61 mètre de haut, ce qui montre déjà une légère différence avec le prototype, mais s’inscrit toujours dans un segment au-dessus du SUV plus compact.

Le porte-à-faux avant mesure 86 centimètres, mais l’empattement restant est d’environ 2,76 mètres. Cela permet d’atteindre une hauteur intérieure de 1,83 mètre de long, ce qui, selon la marque, est plus proche de la moyenne des grands SUV.

Dans les intérieurs qu’ils nous montrent, on voit différents trous de rangement qui représentent un volume de 24,8 litres (y compris la boîte à gants). Si l’on parle du coffre, l’Audi Q4 e-tron propose un volume de 520 litres, pouvant rabattre les sièges arrière.

Un électrique avec électronique

Dans cet espace, comme on pourrait le penser, on voit aussi la proéminence de l’électronique et des écrans, comme cela arrive souvent dans les électriques (et surtout les plus complets et haut de gamme). Il y a au total quatre éléments principaux: le cockpit virtuel pour le conducteur, l’écran tactile central MMI, la commande vocale et l’écran en option affichage tête haute avec la réalité augmentée, qui reflète les informations pertinentes sur le pare-brise en deux parties (la zone d’état et la section de réalité augmentée).

Les informations que cet écran peut afficher comprennent à la fois données de conduite et de véhicule telles que les directions du système de navigation, ce qui promet de permettre au conducteur de quitter la route moins des yeux. Le champ de vision du contenu de réalité augmentée du point de vue du conducteur a une diagonale de 178 centimètres, environ 70 pouces, pas mal.

Le système fonctionne grâce à une unité de génération d’image à l’intérieur du tableau de bord et à l’écran LCD qui dirige les rayons lumineux qu’il génère vers miroirs situés sur deux niveaux, qui dirigent les rayons vers un grand miroir concave qui a la possibilité d’être régulé électriquement. De là, ils atteignent le pare-brise, de sorte qu’ils sont en vue du conducteur.

Il reste à voir comment cela fonctionne en fonctionnement, en particulier à des vitesses élevées lorsque les temps de réaction doivent être encore plus courts. Selon la marque, l’AR Creator utilise les dernières données ainsi que les informations de la caméra et des capteurs de contrôle de stabilité, qui, disent-ils, permet un calcul prédictif du mouvement continu vers l’avant de la voiture en quelques millisecondes avant la diffusion de l’image.

Le Q4 e-tron 2021 intègre, comme nous l’avons déjà vu dans les voitures précédentes de la marque, l’assistant de conduite adaptative, qui dans ce cas peut intervenir dans les éléments représentés dans l’affichage tête haute. L’écran central MMI, quant à lui, mesure 10,5 pouces avec une résolution de 1540 x 720 pixels en standard ou 11,6 pouces et résolution de 1764 x 824 pixelsCe dernier étant celui qui vient dans la variante supérieure et le plus grand que l’on verra à ce jour dans une maquette de la maison.

Parmi les matériaux pour les intérieurs que nous voyons bois de chaux à pores ouverts, aluminium et plastique, avec l’option d’un tissu technique hybride (fabriqué partiellement avec du matériau recyclé) dans la ligne de finition de la ligne S. De son côté, le volant possède des surfaces tactiles (qui permettent de robinet Oui faire défiler) et la console centrale intègre des ports USB de type C, avec le boîtier de téléphone pour le mobile (utilisé pour le charger, en plus de synchroniser la connectivité et l’audio) en option.

L’Audi Q4 e-tron 2021 fait partie du groupe de 12 véhicules électriques que le constructeur allemand compte lancer jusqu’en 2025. Nous ne connaissons toujours pas le prix officiel, bien que selon la rumeur, environ 42.000 euros. Nous verrons si, semble-t-il, il ne nous faut pas beaucoup plus d’un mois et demi pour le connaître complètement.

Images et informations | Audi