Audi met fin aux voitures à combustion : elles ne fabriqueront que de l’électrique à partir de 2026

Au cours de ces dernières années, nous avons vu comment de plus en plus de constructeurs automobiles ont annoncé qu’ils franchissaient le pas : ne fabriquer que des voitures électriques. C’est arrivé avec Jaguar, Volvo, Ford, Smart ou General Motors entre autres. Maintenant, un de plus les rejoint, constructeur allemand Audi.





L’annonce est faite par l’un de ses directeurs à un média allemand, une nouvelle que . a par la suite reprise. Comme ils l’expriment, Audi ne fabriquera plus de voitures à essence ou diesel à partir de 2026. Un pari sur tout électrique et qui laissera vraisemblablement aussi de côté les hybrides. Audi a déjà annoncé en mars de cette année qu’elle ne développerait pas de nouveaux moteurs à combustion.

Audi, qu’est-ce que Filiale de Volkswagen, fait confiance à sa maison mère pour cette électrification de l’ensemble de la flotte. Volkswagen est l’un des constructeurs traditionnels qui pousse le plus, sinon le plus, l’industrie de la voiture électrique. Avec ses différents modèles ID.3 et ID.4 entre autres, il pose une sérieuse alternative à un marché actuellement monopolisé par Tesla.

S’il y a un problème auquel Audi va devoir faire face, ce n’est pas tant les performances de l’électrique mais la disponibilité des matériaux et des composants pour les fabriquer. Surtout maintenant avec le goulot d’étranglement créé par les pénuries de copeaux. Les constructeurs automobiles sont également confrontés à une pénurie de matériaux pour fabriquer de grosses batteries, un composant essentiel d’une voiture électrique.

L’électrification Audi à ce jour

Pas si gros. La L’électrification d’Audi est actuellement limitée à quelques véhicules et des concepts ou des productions futures. L’un des premiers à avoir été introduit était l’Audi e-tron 2018, qui promettait 400 km d’autonomie. Il a été suivi des intéressants Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron introduits en avril de cette année.

En février de cette année, nous avons également pu voir officiellement l’Audi e-tron GT, pratiquement une Porsche Tycan vêtue d’Audi. Plus récemment, il y a tout juste deux mois, nous avons vu le concept spectaculaire de l’Audi A6 E-Tron, une berline qui laissait déjà entrevoir l’avenir 100 % électrique de la marque. Un avenir prometteur attend Audi, maintenant il doit être capable de faire face la concurrence féroce qui se dessine sur le marché de l’électricité.

Via | Le lecteur