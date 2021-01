Audi. Les nouveaux modèles Diesel sont déjà conformes à la norme Euro 6d

Audi vient d’annoncer que 193 de ses modèles équipés de moteurs diesel et commercialisés en Europe, sont déjà conformes à la norme Euro 6d, obligatoire par la loi. Est très? Rien de tout cela, si l’on pense que, seule la vaste famille A4 et A5, selon le constructeur, compte au total 58 combinaisons moteur / transmission.

Tous les nouveaux véhicules Audi, commercialisés en Europe, sont conformes aux dernières normes d’émission Euro 6d-ISC-FCM.

Actuellement, 193 variantes de moteur / transmission sont déjà certifiées, et quelques modèles supplémentaires sont attendus au premier trimestre de cette année.

La marque allemande souligne que rien n’a été retiré de son portefeuille à la suite de ce changement, pas même en raison des défis soulevés par COVID-19.

Et si 193 combinaisons de moteurs et de transmissions semblent excessives, il convient de mentionner que seules les gammes A4 et A5 ont un total de 58 variantes de propulsion, qui sont ensuite classées par type de carrosserie – berline, Sportback et Avant.

Bien que la norme d’émissions Euro 6 soit entrée en vigueur en 2015, avec des limites d’oxyde d’azote de 80 mg / km pour les moteurs diesel et de 60 mg / km pour les hélices à essence, la nouvelle norme Euro 6-ISC-FCM est plus ciblée. pour les émissions en conduite réelle (RDE).

Limites d’émission dans les tests RDE

Les véhicules Euro 6d doivent respecter les limites lors des essais RDE, qui sont effectués sur route dans des conditions spécifiques. La norme exige également une surveillance embarquée de la consommation de carburant, qu’Audi a implémentée sous la forme d’un logiciel dans l’unité de commande électronique du moteur (ECU).

Audi utilise la technologie à double injection pour aider les moteurs diesel à respecter les limites d’émissions, tandis que les moteurs à essence utilisent des filtres volumineux pour réduire les émissions de particules jusqu’à 90%.

Jusqu’à présent, l’Union européenne a été en mesure d’imposer des limites plus strictes sur les systèmes de mesure, les cycles, les procédures et les conditions d’essai dans toutes les normes qui ont été introduites.

