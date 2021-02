Audi e-tron GT. Le plus évolué jamais

Avec la version la plus puissante atteignant 600 ch et une autonomie de 470 ch, l’e-tron GT est présentée comme l’Audi la plus évoluée de tous les temps. Arrive fin mars avec un prix commençant à 110 mille euros

Long de près de cinq mètres, l’Audi e-tron GT ajoute à son allure exubérante une efficacité aérodynamique qui est la meilleure de toutes les séries Audi et une mécanique … à égaler.

Les responsables Audi nous disent que l’e-tron GT interprète la vision de la mobilité électrique selon Audi, montrant également les options stylistiques des futurs modèles de la marque Ingolstadt.

Audi e-tron GT quattro

Et, si c’est le cas, il ne manque pas de raisons d’être optimiste. Le style Gran Turismo «fusionne» avec les options stylistiques qui caractérisent généralement les meilleurs coupés sportifs, tandis que la réinterprétation de la grille Singleframe fait référence à la récente tradition Audi. La cabine «tirée» vers l’arrière, à faible hauteur, le profil descendant du toit, la signature lumineuse à l’arrière, ainsi que la grande largeur des routes, bien marquée par l’élargissement des flancs, ne sont que quelques-uns des détails qui souligner le positionnement dynamique de l’e-tron GT en matière de style.

Moni Islam, responsable des questions liées à l’aérodynamique, souligne le fait que nous sommes confrontés à la «norme Audi avec le meilleur coefficient de pénétration» (Cx 0,24), ce qu’il considère fondamental pour une voiture de sport et pour un tram étant donné les implications pour la batterie la vie.

Audi e-tron GT quattro

Outre la conception de la zone avant qui canalise l’air dans les fissures des roues et sous le fond entièrement caréné, un rôle fondamental a également la conception spécifique des jantes (19 à 21 pouces), la suspension pneumatique qui vous permet de varier la hauteur au sol en fonction de la vitesse et du becquet arrière actif.

Moni Islam, qui rappelle que l’architecture de l’e-tron GT permet un centre de gravité encore plus bas que le R8, ajoute que l’énorme efficacité aérodynamique est le résultat de détails plus fins, la suspension d’amortissement variable permet un gain en Cx.de 0,020 (une contribution à la durée de vie de la batterie de 16 km supplémentaires), le becquet arrière actif 0,010 (plus 8 km), les mêmes valeurs que la conception de la région avant.

Audi e-tron GT

Le «cousin» de Taycan

La base mécanique choisie est aussi importante que le style frappant et l’aérodynamique de référence. Stefan Holischke, d’Audi Sport, qui était en charge de tout le développement de l’e-tron GT, confirme que le point de départ est la plateforme Porsche Taycan, dans un partage qui s’étend à la suspension pneumatique avec amortisseurs à triple chambre, freinage, boîte de vitesses à deux rapports, moteurs et batterie, «dans tous les cas avec réglages spécifiques à Audi».

Les deux versions disponibles à partir du ressort (e-tron GT et RS e-tron GT utilisent la même batterie lithium-ion de 93,4 kWh (85,7 kWh de capacité utile) qui alimente deux moteurs: sur l’essieu avant avec 238 ch et 435 ch à l’arrière train dans le cas de l’e-tron GT et 466 ch en RS Le résultat est une puissance combinée de 476 ch (530 ch avec overboost disponible pendant 2,5 secondes) et 640 Nm de couple, dans le premier cas, et 600 ch (646 avec overboost) et 830 Nm pour RS Le 0-100 km / h est atteint en 4,1 secondes et 3,3 secondes, respectivement, pour une vitesse maximale annoncée de 245 km / h et 250 km / h.

L’Audi RS e-tron GT avec le chef du design de la marque aux quatre anneaux, Marc Lichte

L’autonomie annoncée est de 431 km à 488 km pour la version moins puissante, de 429 km à 472 km pour la RS. Comme la Porsche Taycan, l’Audi e-tron GT utilise également la technologie 800 Volt, avec des effets significatifs sur la charge de la batterie, car elle permet l’utilisation de points de charge avec jusqu’à 275 kWh de puissance, ce qui permet de charger en cinq minutes suffisantes. puissance pour couvrir 100 km. Le grand avantage du réseau 800 volts réside cependant dans le fait que l’unité de charge interne de 22 kW permet de remplacer 80% de la charge de la batterie en cinq heures environ.

Audi RS e-tron GT

Si la base mécanique est commune, les deux versions divergent dans les détails qui servent à renforcer le positionnement respectif. La RS e-tron GT, en plus de son apparence plus sportive, dispose d’un réglage de châssis spécifique (plus ferme) auquel ajoute le différentiel arrière électronique qui améliore les performances en virage, et le système de vectorisation du couple est également pertinent. Le souci du son est également commun aux deux versions: Audi est allée plus loin que les normes de sécurité européennes et pour exacerber la passion, elle a doté l’e-tron GT d’un son spécial (artificiel) qui varie en fonction du mode de conduite choisi sur l’Audi. Sélectionnez Drive.

Audi RS e-tron GT

À l’intérieur, qui se passe de revêtements en cuir et investit dans des matériaux recyclés, la principale différence entre les deux versions est l’utilisation de sièges sport RS.

L’e-tron GT arrive au Portugal fin mars, avec un prix d’entrée à partir de 110 mille euros, tandis que la version RS coûtera environ 12 mille euros de plus.

