Audi A3 Limousine. Nous avons déjà piloté l’A3 le plus classique… moderne

Audi fait partie des voitures les plus «classiques» du marché, ce qui est particulièrement vrai dans le cas de la variante à trois volumes de l’A3, la Audi A3 Limousine.

Cette berline se distingue de la version cinq portes par son compartiment à bagages avec un peu plus de capacité, ayant, dans le reste, essentiellement les mêmes attributs que le reste de la gamme: haute qualité générale, technologie de pointe, moteurs et châssis compétents.

Peu de modèles du segment C continuent d’avoir une carrosserie en trois volumes et certains sont principalement destinés aux marchés où la demande est plus que résiduelle dans des pays comme la Turquie, l’Espagne et le Brésil. Au France, Sportback est roi et seigneur des ventes (84% contre seulement 16% de cette limousine), en plus du fait que de nombreux potentiels intéressés ont «migré» vers le Q2, le crossover Audi avec un prix comparable à celui de l’A3.

Un autre 4 cm de longueur, un autre 2 cm de largeur et un autre 1 cm de hauteur sont à peine perceptibles à la «vue sans armes», mais ce sont la croissance des dimensions par rapport au modèle précédent, dont le nouveau maintient l’empattement.

Le design extérieur peut être défini avec cette expression fatiguée «évolution dans la continuité», montrant qu’il y a des arêtes plus vives dans les sections concaves, arrière et du capot, en plus – par rapport à la Sportback – le pli dans le profil de la carrosserie était étendu au pare-chocs pour mettre en évidence la section arrière allongée.

On retrouve la grille hexagonale dans un nid d’abeille flanqué de phares à LED, de série, avec des fonctions d’éclairage personnalisées avancées (Matrice numérique sur les versions supérieures), en plus de l’arrière de plus en plus rempli d’optiques horizontales.

Valise moyenne, mais plus grande que Sportback

Le coffre a les mêmes 425 litres que le prédécesseur. Dans un scénario compétitif, 100 litres sont moins qu’une berline de type Fiat, qui, bien que pas aussi haut de gamme que l’Audi, est une voiture avec la même forme de carrosserie et les mêmes dimensions générales.

Aux côtés des (plus) rivaux directs BMW Série 2 Gran Coupé et Mercedes-Benz Classe A Limousine, le coffre de l’A3 Limo se trouve au milieu, à peine cinq litres plus petit que le premier et 15 litres plus grand que le second.

Par rapport à l’A3 Sportback, il dispose de 45 litres supplémentaires, mais il est moins fonctionnel car la bouche de chargement est plus étroite et, en revanche, il n’a pas de pattes pour libérer et poser les dossiers des sièges arrière (que les fourgonnettes, par exemple) , ils l’ont presque toujours), ce qui signifie que quiconque charge le coffre à bagages et se rend compte qu’il doit se coucher sur les sièges pour que ses sacs rentrent devra faire le tour de la voiture et ouvrir la porte arrière pour terminer cette mission .

Dans le cas de l’espace pour les jambes arrière, rien ne change (cela suffit pour les occupants jusqu’à 1,90 m), mais en hauteur il y a un petit avantage car les sièges étaient montés un peu plus près du plancher de la voiture, les arrière étant plus plus haut que les avant pour générer l’effet amphithéâtre presque toujours apprécié des passagers arrière. Je ne recommande pas qu’il y en ait plus de deux, car le tunnel à l’étage central est énorme et l’espace sur le banc lui-même est plus étroit et avec un rembourrage plus dur.

En plus des sièges standard de la version de base (il y en a deux autres ci-dessus, Advanced et S Line), Audi en propose des plus sportifs, avec appui latéral renforcé et appuie-tête intégrés (de série sur la S Line). Les plus exigeants peuvent souhaiter des fonctions de chauffage, de régulation électrique et de soutien lombaire avec fonction de massage pneumatique.

À gauche d’un tableau de bord qui se définit par une très bonne qualité des matériaux et des finitions / assemblage, comme c’est presque toujours «à la maison», il existe plusieurs options de volant – rond ou plat, avec boutons multifonctions standard, avec ou sans onglets de changement de vitesse.

Boutons presque tous interdits

L’intérieur «respire» la modernité grâce à des moniteurs numériques tant dans l’instrumentation (10,25 ”et, en option, 12,3” avec fonctions étendues) que dans l’écran d’infodivertissement (10,1 ”et légèrement orienté vers le conducteur), tandis que la connectivité gagne du terrain.

Il n’y a qu’une poignée de commandes physiques, telles que la climatisation, les systèmes de contrôle de traction / stabilité et ceux sur le volant, flanquées de deux grandes sorties de ventilation.

La plate-forme électronique la plus puissante (MIB3) permet à l’A3 d’avoir une reconnaissance de l’écriture manuscrite, une commande vocale intelligente, une connectivité avancée et des fonctions de navigation en temps réel, en plus de la possibilité de connecter la voiture à l’infrastructure avec des avantages potentiels en matière de conduite.

Il y a aussi affichage tête haute et un sélecteur de vitesse shift-by-wire (avec la transmission automatique) et, sur le côté droit faisant ses débuts chez Audi, une commande rotative pour le volume de l’audio qui réagit aux mouvements circulaires des doigts.

Versions les plus accessibles uniquement au cours du dernier trimestre

À son arrivée sur le marché en septembre, l’A3 Limousine dispose de moteurs 1,5 l de 150 ch (35 TFSI avec boîte automatique à double embrayage à sept rapports, toujours avec hybride doux) et 2.0 TDI de puissance égale (35 TDI).

Mais avant même la fin de l’année, des moteurs d’accès seront ajoutés au clan. 1,0 l 110 ch (trois cylindres) et 2,0 116 chevaux TDI (appelés respectivement 30 TFSI et 30 TDI), avec des prix inférieurs à la barrière psychologique (et au-delà) de 30 000 euros (essence).

Conduire l’A3 Limousine 35 TFSI MHEV

J’ai guidé le 35 TFSI MHEV (soi-disant hybride doux ou hybride «souple») qui dispose alors d’un tel système électrifié 48 V et d’une petite batterie lithium-ion.

Il permet que, en décélérations ou en freinage léger, il puisse récupérer de l’énergie (jusqu’à 12 kW ou 16 ch) et également générer un maximum de 9 kW (12 ch) et 50 Nm au démarrage et à la reprise de vitesse dans les régimes intermédiaires, en plus de permettre le L’A3 roule jusqu’à 40 secondes avec le moteur éteint (économies annoncées allant jusqu’à un demi-litre aux 100 km).

En pratique, vous pouvez même ressentir cette impulsion électrique dans les accélérations, ce qui est encore plus utile que si l’augmentation des performances était constatée dans les accélérations profondes. Non seulement ceux-ci sont moins fréquents, mais ils sont également favorisés par les performances incrémentales obtenues avec la fonction kickdown (réduction instantanée du changement de vitesse à deux ou trois “en dessous”) de cette transmission automatique à double embrayage coopérative et relativement rapide à sept rapports.

Ceci, combiné à la fourniture complète du couple maximal dès 1500 tr / min, aide l’A3 35 TFSI MHEV à toujours fournir des mises à niveau très rapides des rapports. Ce qui, combiné au fait que la moitié des cylindres sont coupés en l’absence de charge d’accélérateur (ou de charges très faibles), contribue à une réduction de la consommation, qu’Audi estime à 0,7 l / 100 km.

À cet égard, sur le parcours de 106 km à la périphérie d’Ingolstadt (où se trouve le siège d’Audi), un mélange d’autoroutes, de routes nationales et de zones urbaines, J’ai trouvé une moyenne de 6,6 l / 100 km, presque un litre de plus que la valeur approuvée par la marque allemande.

Suspension compétente à double personnalité

Pour les connexions de roues, nous avons le célèbre essieu avant McPherson et un essieu arrière multibras indépendant dans cette version que j’ai conduite (35 TFSI). Les Audi A3 de moins de 150 ch utilisent une architecture moins sophistiquée (essieu de torsion), comme avec d’autres modèles de la classe comme la Volkswagen Golf ou la Mercedes-Benz Classe A.

Cette unité a également bénéficié du système d’amortissement variable qui a une hauteur au sol réduite de 10 mm qui vous permet de profiter davantage des modes de conduite, si vous choisissez de les acheter.

En effet, le comportement de l’A3 oscille clairement entre plus confortable ou plus sportif. Non seulement parce que la suspension devient plus dure ou plus souple (plus stable dans le premier cas, plus confortable dans le second), mais la boîte adopte des programmes avec des réponses tout aussi différentes, avec une influence directe sur les performances du moteur.

Dans ce parcours d’essai, avec de nombreuses sections sinueuses, le plaisir était assuré lorsque j’ai sélectionné le mode Dynamique (qui ajuste également le contrôle sélectif du couple sur les roues avant pour réduire la tendance au sous-virage).

Mais dans la conduite quotidienne, il sera probablement plus logique de le laisser en mode automatique et de laisser le Logiciel faire les calculs nécessaires pour les réponses les plus pertinentes des interfaces de conduite – direction, accélérateur, amortissement, bruit du moteur, boîte de vitesses (ne plus avoir le sélecteur manuel, ce qui signifie que les passages manuels / séquentiels ne peuvent être effectués qu’à l’aide des onglets monté sur le volant).

De plus, dans ce cas, la garde au sol plus faible et les pneus / roues plus grands (225/40 R18) augmentent la sensation générale de conduite stable, bien que moins que la BMW Série 1 avec des moteurs et des configurations de suspension comparables. Sans amortisseurs variables, les variations des modes de conduite sont presque résiduelles.

Les amateurs de conduite plus sportive pourront également apprécier la direction progressive qui équipe cette unité de l’A3 Limousine. L’idée est que plus le conducteur tourne le volant, plus sa réponse devient directe. L’avantage est que vous devez faire moins d’efforts en conduite urbaine et avoir une réponse plus précise – seulement 2,1 tours de haut en haut – et de l’agilité à des vitesses plus élevées sur des routes sinueuses.

Sa contribution à rendre la conduite plus sportive est évidente, tandis que la suspension arrière indépendante évite les mouvements déstabilisants de la voiture lors du passage sur des bosses en milieu de virage, plus fréquents et sensibles dans les versions à essieu arrière semi-rigide. .

Quand arrive-t-il et quand cela coûte-t-il?

L’arrivée de l’Audi A3 Limousine est déjà prévue en septembre prochain en versions 35 TFSI et 35 TDI. Nous n’avons pas encore les prix définitifs, mais attendons une augmentation comprise entre 345 et 630 euros par rapport à l’A3 Sportback déjà en vente.

La gamme sera élargie au dernier trimestre de l’année avec l’arrivée des versions plus abordables 30 TFSI et 30 TDI qui permettront à l’A3 Limousine de présenter un prix inférieur à 30 mille euros, dans le cas du TFSI et 33 mille euros, dans le cas du TDI.

Spécifications techniques

Audi A3 Limousine 35 TFSI Moteur Architecture 4 cylindres en ligne Distribution 2 acc / 16 vannes aliments Inj. direct; Turbocompresseur Ratio de compression 10,5: 1 Capacité 1498 cm3 Puissance 150 ch entre 5000 et 6000 tr / min Binaire 250 Nm entre 1500-3500 tr / min Diffusion Traction Vers l’avant Boîte de vitesses Boîte de vitesses automatique (double embrayage) à 7 vitesses. Châssis Suspension FR: quel que soit le type de MacPherson; TR: quel que soit le type multi-bras Freins FR: disques ventilés; TR: disques Direction Assistance électrique Nombre de tours de volant 2,1 Diamètre de braquage 11,0 m Dimensions et capacités Comp. x Larg. x Alt. 4495 millimètres x 1816 millimètres x 1425 millimètres Longueur entre les axes 2636 millimètre Capacité valise 425 l Capacité du réservoir 50 l roues 225/40 R18 Poids 1395 kilogrammes Versements et consommation Vitesse maximum 232 km / h 0 à 100 km / h 8.4s Consommation mixte 5,5 l / 100 km Émissions de CO 2 124 g / km

