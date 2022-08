Aucune révélation concernant Mortal Kombat ne sera faite à l’Evo 2022

Ce week-end marque le début d’Evo 2022, qui comprendra l’émission en direct « Evo Lounge », qui comprendra du « matériel intéressant » et divulguera des détails du 5 au 6 août. Warner Bros.

Games, Capcom, SNK, Arc System Works et Bandai Namco Entertainment sont tous là, selon Sony. Nether Realm Studioscependant, ne sera pas là.

Ed Boon, directeur de la création du Combat mortel créateur, l’a précisé sur Twitter en précisant qu’aucune révélation ne sera faite à l’occasion. « Le moment est venu pour Street Fighter et d’autres jeux de combat fantastiques de briller sous les feux de la rampe ! Profitez-en ensemble !

Les rumeurs de Mortal Kombat 12 circulent depuis un certain temps, qu’il s’agisse d’une « violation intentionnelle » du directeur de production principal Jonathan Andersen ou d’indices d’Andrew Bowen, la voix de Johnny Cage.

La société n’a cependant pas officiellement déclaré son prochain titre. Boon a jusqu’à présent expliqué comment il s’était écarté de l’ordre de publication typique des jeux Injustice et Mortal Kombat, ajoutant qu’il y avait un « but » à cela et que lorsque nous révélerons notre prochain jeu, ce sera beaucoup plus logique.

La série de super-héros de DC Injustice, selon le journaliste Jeff Grubb, a été moins prioritaire par NetherRealm que Mortal Kombat 12 en raison de l’avenir incertain du studio avec la société mère WB Games.

« Mortal Kombat 12 aurait le plus de sens car c’est un jeu dont ils savent qu’il rapportera de l’argent, il se vendrait bien, et il correspond à la réalité et à ce que j’ai entendu… Mortal Kombat 11 était fantastique et se porte bien actuellement, mais si Mortal Kombat 12 est sorti, il se vendra également et fonctionnera bien, selon Grubb.

L’acteur de Johnny Cage a cependant semblé laisser entendre plus tôt cette année qu’il créait du nouveau contenu pour le jeu de combat la franchise.

L’acteur qui a joué Cage dans Mortal Kombat X et Mortal Kombat 11 nommé Andrew Bowen, a partagé une vidéo sur Twitter qui indiquait qu’il était sur le tournage de Warner Bros. dans un tweet supprimé depuis.