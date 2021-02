Aucune preuve d’efficacité des vaccins indiens COVID-19 contre l’Afrique du Sud, selon des chercheurs brésiliens

18 févr.2021 10:06:34 IST

Des recherches préliminaires montrent que les deux vaccins contre le COVID-19 approuvés en France sont efficaces contre la variante britannique du nouveau coronavirus, mais il n’y a pas de données sur leur efficacité contre les mutants sud-africains et brésiliens détectés dans le pays. Mardi, le ministère de la Santé a déclaré que quatre personnes avaient été détectées avec la variante sud-africaine du SRAS-CoV-2 et une avait été testée positive pour la variante brésilienne, une première pour l’France, ce qui a incité les scientifiques à souligner le besoin de plus de données et d’études afin que le pays le programme de vaccination peut être adapté à l’évolution des exigences. Le nombre de personnes testées positives pour la variante britannique dans le pays est passé à 187, ont ajouté des responsables.

Les vaccins actuellement approuvés pour une utilisation d’urgence en France sont Covishield, de l’écurie Oxford-AstraZeneca fabriquée par Pune’s Serum Institute of France, et Covaxin, développé par Bharat Biotech, basé à Hyderabad en collaboration avec le Conseil indien de la recherche médicale et le National Institute of Virologie (NIV).

Répondant à la question primordiale dans de nombreux esprits, le chercheur Deepak Sehgal a déclaré qu’il était difficile de dire à quel point les deux seraient efficaces contre les nouvelles variantes émergentes, en particulier celles sud-africaines et brésiliennes, à moins que les scientifiques ne les aient correctement étudiées.

Cela dit, parmi les deux vaccins actuellement en France, Covaxin pourrait faire mieux contre les nouveaux mutants car il génère une protection contre l’ensemble du virus. Le vaccin Covishield ne vise qu’une seule protéine du virus, a déclaré Sehgal, chef du Département des sciences de la vie de l’Université Shiv Nadar, Uttar Pradesh. PTI.

Covaxin, a-t-il expliqué, peut produire des anticorps contre de nombreux épitopes ou de nombreuses régions du virus complet, tandis que Covishield ne produit des anticorps que contre une région spécifique du virus.

Donc, même s’il y a une mutation dans une région, des anticorps sont produits contre d’autres régions du virus qui seront efficaces en cas de Covaxin, a-t-il ajouté.

Covaxin est un vaccin « inactivé » développé en traitant chimiquement de nouveaux échantillons de coronavirus pour les rendre incapables de se reproduire. Ce processus laisse intactes les protéines virales, y compris la protéine de pointe du coronavirus qu’il utilise pour pénétrer dans les cellules humaines.

Covishield contient une version modifiée d’adénovirus qui infectent les chimpanzés pour porter le gène responsable de la protéine de pointe du nouveau coronavirus.

Les adénovirus sont des virus courants qui provoquent généralement des rhumes légers ou des maladies pseudo-grippales.

Les deux vaccins prétendent avoir une certaine efficacité contre la variante britannique.

Selon une étude non encore publiée sur 26 participants, Covaxin s’est avérée efficace contre la variante britannique, a déclaré Bharat Biotech fin janvier.

De même, une étude de l’Université d’Oxford a révélé que le vaccin ChAdOx1-nCoV19, connu sous le nom de Covishield en France, était efficace pour lutter contre la variante britannique.

L’immunologiste Vineeta Bal a noté que la variante britannique n’avait qu’une seule mutation qui importait et que ces résultats n’étaient donc pas surprenants.

Alors que les résultats de Bharat Biotech portaient sur un petit nombre d’échantillons pour vérifier l’inhibition contre le virus britannique dans la situation actuelle en évolution, cela peut être considéré comme des données préliminaires adéquates, a déclaré Bal, de l’Institut indien d’éducation et de recherche scientifique de Pune (IISER).

Cependant, les variantes sud-africaine et brésilienne ont beaucoup plus de mutations et, par conséquent, une diminution significative de l’efficacité peut être observée, a-t-elle déclaré.

Nous n’avons pas encore de réponse sur l’efficacité contre les nouvelles variantes. Je suis sûr que des efforts sont en cours pour tester les sérums (sang) des personnes vaccinées pour leur capacité à bloquer la croissance de nouvelles variantes dans le système de culture tissulaire, a déclaré Bal. PTI.

Pour cela, le virus variant doit être disponible ainsi que l’installation de test. NIV, par exemple, a la compétence pour le faire et je suis sûr qu’ils essaient de tester, a-t-elle dit, ajoutant qu’aucun résultat n’est encore disponible dans le domaine public.

À l’échelle mondiale, 10 vaccins COVID-19 ont été approuvés par plusieurs pays ou sont soumis à une utilisation d’urgence limitée.

De nouvelles variantes de coronavirus émergent plus infectieuses que celle qui a déclenché la pandémie.

Les conseillers scientifiques du gouvernement britannique affirment que la variante COVID-19 désormais prédominante dans le pays pourrait être 30 à 70% plus «mortelle» que les variantes précédentes, soulignant les inquiétudes quant à la façon dont les mutations peuvent changer les caractéristiques de la maladie.

Une étude récente suggère que le vaccin co-développé par le géant pharmaceutique américain Pfizer et la société de biotechnologie allemande BioNTech peut neutraliser des variantes du nouveau coronavirus qui ont été signalées pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

La recherche, publiée dans la revue Nature Medicine, a noté que le vaccin est efficace contre les variants de coronavirus porteurs des mutations N501Y et E484K.

En janvier, la société américaine de biotechnologie Moderna a déclaré que des études en laboratoire avaient montré que son vaccin COVID-19 resterait protecteur contre les variantes du coronavirus identifiées pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Cependant, par prudence, la société testera l’ajout d’un deuxième rappel de son vaccin – pour faire trois injections au total – et a commencé des études précliniques sur un rappel spécifiquement pour la variante sud-africaine.

Dans les vaccins Pfizer et Moderna, l’ARN messager – ou ARNm – agit comme un modèle pour la production de la protéine de pointe du coronavirus et est encapsulé par des molécules lipidiques et délivré dans les cellules humaines.Les ARNm contiennent un plan pour la production de protéines dans les cellules

Sur la base des rapports plutôt que des données publiées solides, il semble que la propagation rapide de ces variantes émergentes poserait un risque pour les personnes qui se sont rétablies d’une infection antérieure ainsi que pour celles déjà vaccinées, a déclaré Bal.

En France, nous ne savons pas avec quelle efficacité les tests, le dépistage et la quarantaine sont mis en œuvre pour les contacts et les cas.

En fonction de cela, la propagation peut être réduite avec une efficacité variable et, espérons-le, une propagation sérieuse ne se produira pas et un autre cycle de verrouillage ne sera pas nécessaire, a-t-elle ajouté.

