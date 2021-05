Aucune preuve de l’efficacité du Remdesivir, pourrait être abandonnée en tant que traitement COVID-19: Dr DS Rana

murad Blemish Control Invisiscar Resurfacing Treatment - Traitement Resurfaçant InvisiScar -

Produit velouté avec effet repulpant instantané qui régénère l’épiderme. Il a été cliniquement prouvé que la taille, la profondeur, la texture et la décoloration des cicatrices sont visiblement atténuées dans les huit semaines. Agit efficacement contre les cicatrices sur lesquelles le maquillage n’a aucun effet. Il s’agit d’un produit efficace pour tous les types de peaux qui ont tendance à se cicatriser. Atténue en profondeur les cicatrices et repulpe la peau. Après 8 semaines, des résultats étonnants sont visibles ! Conseils d'utilisation : - Nettoyez votre visage avec les produits de nettoyage et le tonique Clarifying - Appliquez ensuite Invisiscar sur les cicatrices et Outsmart Blemish Clarifying Treatment ou Rapid Relief Spot Treatment sur les boutons - Enfin, appliquez une crème hydratante Étape 3