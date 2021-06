Aucune notification d’arrêt de travail, traductions automatiques PowerPoint et refonte des appels vidéo – les dernières nouveautés de Microsoft Teams

Microsoft continue de mettre à jour ses outils de travail en ligne dans une optique de télétravail et de travail hybride. Ceux de Redmond, Washington, viennent d’annoncer une série de nouvelles fonctionnalités pour Teams et Viva visant à améliorer la communication, la collaboration et la cohésion entre les équipes distribuées, ainsi que garantir le droit à la déconnexion du travail pour les employés.

Cette dernière est précisément l’une des nouveautés les plus marquantes : une fonctionnalité pour désactiver les notifications d’Outlook et Teams sur mobile en dehors des heures de travail, qui sera activé via Viva Insight, l’espace Viva de Microsoft où les employés peuvent gérer leur temps et leurs pauses. Pour ce faire, l’employé devra établir quelles sont ses heures de travail, et le système se chargera de bloquer toutes les communications qui entrent en dehors de cette heure.

Cette nouvelle fonction s’appellera Quiet Time, elle sera disponible fin 2021 et, en plus de vous permettre de configurer les heures de travail pendant lesquelles les notifications peuvent être reçues, elle sera également collecter des informations personnalisées sur le degré de déconnexion de l’employé, pour envoyer des recommandations de bien-être. Pour les cadres, cet outil permettra d’établir des politiques globales qui s’appliqueront à tous les travailleurs sous leur commandement, bien que Microsoft n’ait pas précisé ce qu’elles pourraient être.

10 ans de TÉLÉTRAVAIL_ le MEILLEUR, le PIRE et les ASTUCES

Appels vidéo, espace tout-en-un

D’autre part, Microsoft continue d’ajouter des éléments et des fonctions aux appels vidéo dans ce qui semble une tentative de les transformer en un espace tout-en-un, dans lequel les participants peuvent utiliser presque n’importe quel outil sur leurs plateformes sans quitter l’interface de la visioconférence.

Ainsi, désormais, les participants à l’appel vidéo pourront créer un ordre du jour, attribuer des tâches et prendre des notes à partir de l’écran de réunion lui-même. De plus, toutes les notes prises par l’utilisateur seront automatiquement stockées dans OneNote.

Après l’été, Microsoft aussi intégrera un tableau blanc collaboratif dans l’interface d’appel vidéo dans lequel tous les participants peuvent écrire, ainsi qu’ajouter des images et des graphiques à partir de leurs ordinateurs locaux.

Pour améliorer la communication des équipes, les équipes de Redmond ont intégré dans les présentations des PowerPoint Live une fonction de traduction automatique des textes qui apparaissent sur la diapositive dans la langue au choix de l’utilisateur. Une autre nouveauté frappante pour cet outil est l’introduction d’un pointeur laser numérique, que l’orateur peut actionner avec la souris, avec lequel l’attention peut être attirée sur un point spécifique comme cela se fait dans une présentation physique.

Pour le reste, Microsoft a également modifié la conception des appels vidéo dans le but, comme ils l’expliquent, de rendre les réunions plus naturelles et d’améliorer la connexion entre les équipes. À partir de maintenant les participants apparaîtront en bas de l’écran, au premier plan, et le reste des éléments de la réunion au-dessus d’eux, comme la présentation, l’agenda, le chat ou les documents de travail.

Un chat plus comme Slack

Le chat Teams intégrera également de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la communication très similaires à celles déjà proposées par Slack, telles que la possibilité de Épinglez les notes importantes pour que les membres de l’équipe puissent y accéder rapidement quand ils en ont besoin ou la possibilité de répondre à un message spécifique dans le chat dans une sous-conversation générée à partir de ce commentaire sans interrompre le dialogue général.