Aucun producteur ne confirme apparemment que la suite d’action se produira bientôt

Personne le producteur David Leitch et 87North Productions ont apparemment confirmé qu’une suite, actuellement connue sous le nom de Personne 2, c’est parti. Alors que rien n’a encore été officiellement confirmé concernant les aventures continues de l’homme d’action inattendu Bob Odenkirk, Leitch et 87North Productions se sont maintenant tournés vers les médias sociaux pour faire allusion à la probabilité du suivi, partageant une image des coulisses du premier Personne à côté de la légende prometteuse, « j’ai hâte de créer plus de chaos avec cette équipe folle sur #NOBODY2. »

L’image nous donne un aperçu des bons moments que Bob Odenkirk, Christopher Lloyd et RZA ont eu lors du tournage du premier Personneavec les acteurs et l’équipe sans aucun doute désireux de faire un autre épisode de la franchise d’action.

Réalisé par Ilya Naishuller et écrit par Derek Kolstad, Personne ne présente Tu ferais mieux d’appeler Saul la star Bob Odenkirk dans le rôle de Hutch Mansell, apparemment aux manières douces. Il commence le film en tant que père et mari sous-estimés et négligés, prenant les indignités de la vie sur le menton et ne repoussant jamais. Un personne. Lorsque deux voleurs pénètrent par effraction dans sa maison de banlieue une nuit, Hutch refuse de se défendre ou de défendre sa famille, dans l’espoir d’empêcher de graves violences. Son fils adolescent, Blake, est déçu de lui et sa femme, Becca, semble ne faire que s’éloigner.

Les conséquences de l’incident correspondent à la rage qui couvait depuis longtemps de Hutch, déclenchant des instincts dormants et le propulsant sur une voie brutale qui révélera de sombres secrets et des compétences mortelles. Dans un déluge de poings, de coups de feu et de crissements de pneus, Hutch doit sauver sa famille d’un adversaire dangereux et s’assurer qu’il ne sera plus jamais sous-estimé en tant que personne. Des personnalités comme Connie Nielsen, Aleksei Serebryakov, RZA, Michael Ironside, Colin Salmon et Christopher Lloyd jouent aux côtés d’Odenkirk dans le rôle central.





L’écrivain de Nobody Derek Kolstad a prévu des éléments de Nobody 2 depuis un certain temps





Personne le scénariste Derek Kolstad a depuis révélé que non seulement il espère que Personne 2 commencera bientôt, mais il a déjà une scène d’ouverture en tête. « Vous vous souvenez de la première scène du film ? C’est la première chose que j’ai jamais présentée à Bob, lors de la réunion, parce que j’ai fait le rêve la nuit précédente », a expliqué le scénariste derrière John Wick en avril de l’année dernière. « Et j’ai dit Sonia, ma femme, avant la réunion, elle a dit que tu devais commencer avec ça. J’ai lancé ça et Bob est comme… ‘tu te défonces, non ?’ Et donc, sur le second, j’ai la scène d’ouverture. Et nous sommes tous en train de rire et de caqueter quand vous voyez cette chose parce que c’est en ligne avec ça. Et je veux toujours commencer de cette façon.





Personne est sorti en mars 2021 et a été applaudi par le public des deux critiques grâce à son action sans fioritures et à la performance contre-type de Bob Odenkirk. L’acteur a récemment fait une crise cardiaque pendant le tournage Breaking Bad retombées Tu ferais mieux d’appeler Saulet a depuis révélé que faire Personne pourrait bien lui avoir sauvé la vie. « En fait, cela m’a sauvé la vie », a-t-il déclaré. « Nous parlions de Personne, et l’une des choses qui m’a sauvé, c’est que j’ai appris à m’entraîner. »

Maintenant qu’Odenkirk se porte bien, nous ne pouvons qu’espérer que nous n’attendrons pas trop longtemps le retour triomphal de Personne.





