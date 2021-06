Aucun personnage MCU n’est hors limites pour Loki: attendez-vous à l’inattendu

Comme nous le savons déjà de WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver, Marvel n’est pas opposé à attirer des personnages inattendus de la MCU dans leur série Disney+ ». Avec seulement quelques jours avant Loki premières sur le service de streaming, l’écrivain en chef Michael Waldron a taquiné que les fans devraient se préparer à plus de la même chose de la nouvelle série, mais cette fois, ils devraient vraiment planifier des camées qu’ils ne s’attendraient jamais à voir. On a déjà dit de « s’attendre à l’inattendu », la question est maintenant de savoir qui va faire une apparition dans le spin-off du voyage dans le temps ?

Nous savons depuis un certain temps que de tous les débarquements de la série Marvel cette année, Loki allait, à juste titre, être le joker. WandaVision a intrigué les fans pendant quelques épisodes avec sa prémisse de sitcom s’étalant sur une décennie, qui s’est ensuite effondrée dans un récit en cours. Le faucon et le soldat de l’hiver a toujours été le spin-off évident de l’action, et très peu de gens ont été surpris de voir Sam Wilson, alias The Falcon, reprendre le rôle de Captain America de Steve Rogers.

Ces deux séries nous ont donné de nouveaux méchants, Agatha dans le premier et l’agent américain dans le second, qui pourraient désormais tous deux apparaître à tout moment dans le futur du MCU. Essentiellement cependant, les deux séries ont fini par s’apparenter aux annexes de Tolkien et à des livres supplémentaires consacrés aux événements de Le Seigneur des Anneaux; ils ont développé les histoires de personnages individuels de manière isolée, c’était des informations enrichissantes mais pas essentielles si vous ne suivez que les films.

Ensuite, nous arrivons à Loki. Depuis que la version 2012 de Loki s’est échappée avec le Tesseract dans Avengers : Fin de partie, il était clair que, malgré la mort du « bon » Loki au début de Guerre de l’infini, il y avait maintenant un autre Loki quelque part là-bas très vivant et un peu mégalomane. N’oubliez pas que ce Loki est toujours un méchant à ce stade et pense toujours que Thanos est aux commandes. Donc, alors que nous supposons, qu’il va être dit au début de la série ce qui s’est passé jusqu’à Fin du jeu, il faut aussi croire qu’il y aura toujours un côté méchant dans son personnage. Au-delà de cela, nous ne savons rien. Il n’y a pas eu grand-chose à donner par les bandes-annonces, les acteurs ou l’équipe. Avec les commentaires de Waldron, nous en saurons peut-être encore moins que nous ne le pensions au départ.

Parler à DigitalSpy pendant que vous êtes sur le Loki tournée de presse, Waldron a commenté au sujet des camées dans l’émission, il a déclaré qu’il n’y avait pratiquement aucun personnage hors de portée. « S’ils étaient dans les droits, et que la justice pouvait l’effacer, il n’y avait aucune raison que nous ne puissions pas essayer de les chasser », a-t-il déclaré. Avec l’implication du voyage dans le temps et un croisement attendu avec d’autres entrées Marvel précédentes, cela pourrait littéralement amener quiconque à apparaître dans la série. Ses commentaires sont également liés à l’interview de Kate Herron avec THR, lorsqu’elle a déclaré que le chef de Marvel, Kevin Feige, leur avait dit de « devenir plus étranges » avec Loki.

Les commentaires de Waldron ne sont pas les premiers qu’il a faits en ce qui concerne la nature « attendez-vous à l’inattendu » du spectacle. Il avait précédemment déclaré : « Parce que Tom est amusant à regarder, c’est amusant à écrire [a story on him]. Notre première pensée a été de créer une histoire sur ce personnage qui n’a pas été racontée depuis 10 ans. Loki est un idiot, et cela rend ma vie d’écrivain facile. C’est un homme de frustration et de chaos, et dans n’importe quelle scène, tout peut arriver. Cela donne à l’écrivain une chance de prendre l’histoire dans différentes directions. Tout comme le personnage qui change de forme qu’est Loki, nous voulions que la série soit [unpredictable] ainsi que. »

Nous devons garder à l’esprit que Marvel a l’habitude de jouer plus de tours que Loki lorsqu’il s’agit de définir des attentes. Qui se souvient de la plupart du temps fabriqué Guerre de l’infini bande annonce? Ou les commentaires de « l’acteur avec qui il avait toujours voulu travailler » de Paul Bettany sur le fait de jouer en face de lui-même ? Certains fans s’attendant à nouveau à voir pour la première fois l’insaisissable Mephisto, qui est toujours considéré comme le prochain « grand méchant » de la série, il s’agit d’un jeu de devinettes qui ne disparaîtra pas dans les six prochaines semaines. Avec Loki ayant fait leur première la semaine dernière sur Disney +, nous commencerons probablement à voir ces camées inattendus assez tôt. En attendant, jouons à un jeu. À votre avis, qui verrons-nous faire une apparition éphémère dans la série ? Cette nouvelle vient de ComicBook.com.

